海信阅读手机A5评测：这台高配置“电子书”还能吃鸡上王者？

上个月23日，海信在举办的全民阅读新国货发布会活动上正式发布了阅读手机A5，这款手机最大的亮点即采用了一块5.84英寸护眼水墨屏，售价为1199元起。

提到电子墨水屏大家并不陌生，这种和主流OLED屏幕“背道而驰”的墨水屏有着单调的色彩和迟缓的反应速度，大多应用在阅读器领域，诸如亚马逊Kindle、掌阅iReader等等这些电子书采用的都是这种屏幕。

对于海信而言，墨水屏的应用已经是轻车熟路，在此前发布的A2、A6背面的第二块屏幕都是墨水屏。

海信阅读手机A5，是一款采用了墨水屏的智能手机，和此前的A2、A6不同的是，A5只有一块墨水屏屏幕，护眼阅读是海信阅读手机A5的卖点，因此这款手机也被赋予了双面意义，在手机层面，A5是一款配置入门的智能手机，在“阅读器”层面，A5拥有着“高配置”，还能打电话玩游戏。

有不少小伙伴对这款产品非常好奇，IT之家也在第一时间拿到了这款产品，现在为大家带来评测体验，并解答一下小伙伴对这款产品的疑惑。

第一部分：外观

海信阅读手机A5拥有汉玉白、墨玉黑两种配色，IT之家这里拿到的是墨玉黑配色版本，在机身的设计上，海信阅读手机A5采用了较为简单、朴素的极简设计，同时又带了点安静、不张扬的东方的韵味美学。

海信阅读手机A5机身采用了塑料材质，表面喷涂了类肤材质的漆，摸起来非常细腻和光滑，就像是婴儿的屁股上拍打上了一层滑石粉，不怕指纹和油渍。

此外，海信阅读手机A5的机身采用了一体化的设计，即屏幕盖在了机身上，中框和后壳是一体化的，因此手机在视觉观感上整体性更强，这种设计有点接近于几年前的小米2s、红米Note2等塑料机身的手机。

值得一提的是，海信A5额头的听筒集成了手机的扬声器，无论是通话还是播放音乐，都由这个听筒发出声音。

作为一款电子书类的智能手机，塑料材质的机身也能保证手机足够的轻便，海信阅读手机A5整机重量仅为157g，即使是握持手机进行长时间的阅读，手腕也不会感到酸痛，这一点也是值得称赞的地方。

海信阅读手机A5底部依旧是micro USB接口，但保留了3.5mm耳机孔，此外，海信阅读手机A5还是一台内置hifi的手机，呈现全景动态无损音质，在闲暇之际，你也可以将海信阅读手机A5作为一台不俗的音乐播放器。

第二部分：屏幕

在这里，IT之家有必要先给小伙伴们科普一下何为电子墨水屏。

墨水屏又被称之为电子纸显示技术，原理也非常简单，它是由无数的电子墨水组成，每个电子墨水呈胶囊状，每个“胶囊”内有液体电荷，正电荷染白色，负电荷染黑色，在一侧给予正负电压，带有电荷的液体就会被分别吸引和排斥，从而实现显示的效果。并且这种水墨屏显示效果非常接近实体印刷书纸张的效果，所以用在电子书阅读器上恰到好处。

这种电子墨水屏相较于普通显示屏有两大好处，第一是省电，因为电子墨水屏可以在没有电源的情况下持续显示画面，只有画面变化时才需要消耗少量电源；第二是护眼，电子墨水屏不需要背光，依靠环境光打在显示屏上，再折射到眼睛。这种方式模拟了墨水和纸张的特性，环境光越强，显示效果越清晰。

凭借着这些特性，电子墨水屏更具备OLED、LCD屏幕所未有的特性，比如极其的省电，比如纸张般的真实观感，比如光线越强显示效果越清晰、再比如不闪屏、无蓝光更护眼等等。

当然，电子墨水屏还有一个不足，就是刷新率低，虽然一些手表、手机上也有电子墨水屏的应用，但并没有成为主流。

第三部分：体验

正确使用海信阅读手机A5的姿势是什么？

阅读，阅读，还是阅读

既然使用了电子墨水屏，那么海信阅读手机A5显然在阅读方面更具实力，首先是这块5.84英寸护眼夜光水墨屏内置了柔光灯，可实现256级智能调光技术，无论是夜晚还是户外晌午的日头下，海信阅读手机A5都能给你呈现出最合适的屏幕观感。

在阅读资源方面，海信阅读手机A5内部整合了京东读书、掌阅、QQ阅读、咪咕阅读、看书、人民阅读等6大头部阅读平台，拥有海量的读书资源，此外，购买海信阅读手机A5（HiFi版或者是尊享版）还送一年的京东读书VIP，这一点对于热爱读书的朋友而言，是非常诚意和良心的了。

相比于传统的智能手机，海信阅读手机A5更适合阅读文字等场景使用，这块水墨屏通过漫反射将文字图像进行成像，内置的智慧柔光阅读灯亮度2048级智能调节，自动形成柔和的感光模式，营造舒适阅读环境。

比如在夜晚的环境下，海信阅读手机A5屏幕的光更加的舒适和自然，并不像普通的LCD或者是OLED屏幕那样刺眼，即使是长时间阅读，眼睛也不会酸累。

同时，你还可以通过三大金刚键最右侧的按钮（红框内，）自定义屏幕的亮度，选择最舒适的阅读环境，甚至包括屏幕的对比度、黑色和白色的色重占比等等。

此外，在阅读过程中，你还可以随时随地的将手机屏幕在“清晰”和“流畅”两个模式之间选择。

开启“清晰”模式之后，屏幕显得更加细腻了，屏幕文字更像是印刷在纸张上的效果，但相应的刷新率更低了一些。开启“流畅”模式之后，字体略有粗糙，有种在报纸上阅读文字的效果，但屏幕的反应更快速，消费者可以根据自己的喜好，选择不同的屏幕显示模式。

相比于传统屏幕，海信阅读手机A5的墨水屏在强光下表现同样出色，无论环境的光线怎么变化，海信阅读手机A5都能从容应对，在以往，笔者使用其他智能手机的时候，往往户外的阳光反射到屏幕上导致肉眼很难看清屏幕上的信息，但海信阅读手机A5的墨水屏不同，举一个简单的例子，就像是你在阳光下看书，户外光线越亮，书本上的字就越清晰，墨水屏也是同理，光线越强烈，屏幕显示效果越清晰。

此外，海信阅读手机A5还可以通过音量键实现一键翻页，通过机身左侧的AI墨智键实现一键开启阅读APP、稍后阅读，乃至拍照、视频分屏等等。

同样，在续航方面，A5自身水墨屏省电特性及搭配4000mAh大电池、阅读续航无任何压力，官方表示，在关闭WiFi，阅读灯亮度开至最低或最大，A5手机可以连续阅读62至93个小时。

在海信阅读手机A5上，隐私保护得到了进一步的升级，内置了一个独立的“私密空间”，你可以把这个空间认为是第二个系统，并且这个系统只有手机主人才可以访问，这使得安全等级又高了一层。

在私密空间内，拥有私密电话、私密短信、私密文件、私密图库、私密相机、私密便签等应用，当然，你也可以手动加入其他App，比如邮箱、浏览器、微信、QQ、淘宝等等。在私密空间里，你打开的每一个应用，收到的每一个短信电话都不会被第二个人知道的，隐私信息不披露，手机更安全。

另一方面，海信阅读手机A5还内置了“学生模式”，通过限制应用安装、上网时间和网络访问方式，以及使用预制学习应用，可有效监控学生群体使用手机状态，打造全新护眼学习新模式。

电子书之外，我还能玩游戏？！

说了这些，相信大家对这款手机的屏幕会有更深入的了解，那么在日常使用中，这块电子墨水屏看视频、拍照、聊天甚至玩游戏会是怎样的体验呢？

实际上，海信阅读手机A5的本质，就是一台搭载了安卓系统的智能手机，因此，其他智能手机能做的事情，海信阅读手机A5都可以做，只是受限于屏幕，并不能达到非常理想的效果。

举一个不怎么恰当的例子，就好比你用一台PS3游戏机，通过AV线接黑白电视机玩游戏，这时候什么刷新率什么色彩精准度又什么sRGB都是“浮云”——只要能显影就行。

海信阅读手机A5在玩游戏、刷抖音甚至是拍照录像呈现的都是类似的效果，因为墨水屏的刷新率实在是太低了，并且还有残影、拖影的现象，因此初次上手的时候，海信阅读手机A5会给你一种“卡顿”、反应迟钝的错觉。

但实际上，海信阅读手机A5搭载的高通骁龙439处理器已经够用。

刷抖音

玩游戏

骁龙439是骁龙去年MWC上发布的一款入门级芯片，整体的性能上还是非常均衡的。骁龙439采用了八核芯，升级到了12nm工艺，同时搭载Adreno 505 GPU，在性能上相比于前代提升了25%，搭载了已经发布的X6 LTE调制解调器。卢伟冰曾在微博中表示骁龙439在性能上不输老神U骁龙625。

在《王者荣耀》游戏中，默认画质下，海信阅读手机A5基本也能达到45-60帧左右，团战的时候也不会遇到卡顿现象，但这块屏幕并不适合玩游戏，拖影、黑白就算了，关键细节还看不清，显然，你拿海信阅读手机A5去玩游戏是一件非常“痛苦”的事情，能玩是能玩，但就不要谈体验了。

按照惯例，IT之家这里还是给海信阅读手机A5跑了一下分，大家对这枚处理器的性能有个大概的了解。

对于海信阅读手机A5手机而言，高通骁龙439真的是完全够用，因为你很难将这款手机应用于重度的游戏场景，多半是用来接听电话、看电子书。

有小伙伴们好奇，海信阅读手机A5的屏幕是黑白的，那拍照会不会也是黑白的呢？经过IT之家实测，海信阅读手机A5手机输出样张保留了色彩，你将拍摄的照片通过微信或者是QQ发给好友，对方收到的会是一张并没有什么特别的彩色照片。

但是问题在于，你拍摄的照片，在你的屏幕上显示仍是黑白的，因此海信阅读手机A5搭载的这枚后置摄像头，大多的应用场景是扫码或者是——拍照分享给别人看。

海信阅读手机A5的前置是一枚500万像素的摄像头，当然，其作用不是用来自拍，而是——面部解锁。

海信阅读手机A5手机后置的1300万主摄够用，日常拍摄基本能够满足需求，但是也别太奢望这枚1300万的传感器能去媲美DXO屠榜的那帮旗舰机们。

海信阅读手机A5手机还有一个非常有意思的地方是，相机中提供了黑白照片选项，似乎是为了和这块屏幕搭配起来。俗话说，“照片逼格不够，黑白来凑”，一定程度上，黑白照片确实能够将原本的样张变得更加富有质感。

此外，笔者还发现，海信阅读手机A5手机的系统界面都是只保留了黑白色彩，因此截图并不能保留色彩，仍以黑白显示，这也是为什么上文跑分的截图都是黑白色的...

当然，海信阅读手机A5手机的最大使用场景，还是阅读，无论是黑白漫画也好、电子书也好，它在给你纸书质感阅读体验的同时，还能拥有额外的安卓手机附加功能，打打电话，听听歌，聊聊天等等。

最后：

海信阅读手机A5相当于拥有两个身份，首先是在手机层面，相比于普通的智能手机，海信阅读手机A5的阅读体验更护眼、更省电以及更纯粹。

在电子书层面，相比于普通的电子阅读器，海信阅读手机A5还能打电话、刷抖音、上微信等等。

那么这台手机究竟适合哪些消费者？

1、有重度手机阅读需求，但对游戏、影音娱乐不敏感的用户。

2、有主力机，同时想买一台省电、可以阅读电子书的备用机用户。

它是一台智能手机，能看视频，能聊天能拍照听歌，同时它也是一款内置丰富图书资源的电子阅读器，在这个残酷的手机市场竞争大环境里，海信阅读手机A5另辟蹊径，通过这种弯道超车的差异性的打法，来获取属于自己的用户，无论如何，国产手机大环境，需要这种新鲜血液的加入了。



