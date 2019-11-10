苏宁易购双11嗨爆夜节目单公布：吴亦凡将带来《大碗宽面》

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IT之家11月10日消息 今晚19点30分，华为手机苏宁易购双11嗨爆夜将正式开始，现在节目单现已公布了，吴亦凡将带来《大碗宽面》，一起来看一下吧。
在节目的开始，火箭少女101将带来《卡路里》，之后张靓颖、大张伟、吉克隽逸、周笔畅、蔡依林将为大家来带多首好听的歌曲。郎平、朱婷、张长宁、丁霞等女排名将将会登场，最后吴亦凡将会大家倾情演唱《大碗宽面》。
本次苏宁易购双11嗨爆夜将在今晚19点30分于湖南卫视、苏宁直播、PP视频等平台直播，敬请关注。
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