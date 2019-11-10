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小米“双11”官方爆款清单完整版发布

2019-11-10 20:50:10来源：IT之家作者：嗜橙责编：嗜橙评论：

IT之家11月10日消息 今日晚间，小米官方放出小米11.11官方爆款清单完整版，包括小米CC9 Pro手机、Redmi K20 Pro尊享版手机、小米手表和小米笔记本等产品。

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笔记本方面，RedmiBook14 满血锐龙版，11月11日到手价2999元起。

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大家电方面，Redmi全自动波轮洗衣机1A 8kg，真的超能洗！小米11.11到手价699元。

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智能好物方面，小米新品小米手表，真正抬手可见的智能手表，1299元起。

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