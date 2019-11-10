小米“双11”官方爆款清单完整版发布

IT之家11月10日消息 今日晚间，小米官方放出小米11.11官方爆款清单完整版，包括小米CC9 Pro手机、Redmi K20 Pro尊享版手机、小米手表和小米笔记本等产品。

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手机新品小米CC9 Pro，五摄四闪、双光学防抖，还有一个亿的像素体验；再加上5260mAh大电量加持，2799元起。

“大魔王”Redmi K20 Pro尊享版，旗舰配置、全新机甲配色，目前8GB+512GB大内存版到手价2499元。

6400万四摄，液冷游戏芯。Redmi Note8 Pro 6GB +128GB大内存到手价1399元。

小米电视，65英寸只要2588元。65英寸全面屏电视，2588元就能带回家。

担心65英寸电视太大了，为你推荐55英寸的小米电视4C，原价1999元，到手价1399元。

笔记本方面，RedmiBook14 满血锐龙版，11月11日到手价2999元起。

大家电方面，Redmi全自动波轮洗衣机1A 8kg，真的超能洗！小米11.11到手价699元。

拖得干净，扫得彻底；地板清洁一台就够了。米家扫拖一体机器人原价1999元，11月11日到手价1499元起。

小米净水器厨下式，健康家庭必备，小米11.11到手价1299元。

跨界创新，一体式烟灶套装。原价2298元，小米11.11到手价1699元。

米家智能门锁标准锁体碳素黑，小米11.11前2小时支付尾款到手价999元起。

智能好物方面，小米新品小米手表，真正抬手可见的智能手表，1299元起。

口碑爆品小米手环4，11月11日前2小时到手价149元起，小米手环4 NFC到手价209元。

听音乐，语音遥控家电的小米AI音箱。小米11.11日到手价199元。

解决你的电量焦虑，出门在外带一个Redmi充电宝。小米11.11日到手价59元。

爱旅行的你怎么能少了小米旅行箱！20英寸小米旅行箱小米11.11日到手价199元。

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