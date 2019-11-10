坚果Pro 3明日正式开卖：骁龙855Plus/ 8GB+128GB，到手价2699元

IT之家11月10日消息 在10月底的坚果手机2019新品发布会上，坚果Pro 3正式发布，搭载骁龙855 Plus处理器，内置4000mAh电池，售价2699元起，明日零点正式开卖。

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坚果Pro 3延续了以往硬朗方正的设计风格，采用全新摄像头设计，机身厚度为7.8mm，拥有白、黑、绿三种配色。

配置方面，坚果Pro 3采用6.39英寸FHD+广色域全面屏，搭载最新一代屏下指纹，可0.2s解锁。坚果Pro 3还搭载高通骁龙855 Plus处理器，最高支持12GB内存与256GB UFS3.0存储（128GB为UFS 2.1存储）。

相机方面，坚果 Pro 3搭载2000万像素高清前摄，采用三星3T1传感器，拥有1.8μm四合一大像素与f/2.0大光圈；坚果 Pro 3后置四摄，为4800万索尼主摄+1300万123°超广角摄像头+800万长焦镜头+500万超微距镜头组合。

坚果Pro 3采用Smartisan UI 7.0，带来了全新的系统字体Smartisan T 黑。这款字体由坚果手机与方正字库联合打造。

系统方面，坚果Pro 3搭载Smartisan OS 7.0。Smartisan OS 7.0带来了322项基础体验升级，加入了抬手亮屏、点击唤醒、全面屏手势、DC调光、双WIFI软路由、多任务卡片等功能。此外，坚果手机还加入了统一推送联盟。坚果 Pro 3、坚果手机存量机型及后续新产品都将支持统一推送标准。

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