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英雄联盟S9全球总决赛FPX战胜G2，登顶冠军之巅

2019-11-10 23:24:32来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月10日消息 今日晚间，英雄联盟S9全球总决赛迎来“终局之战”。LPL一号种子FPX迎战欧洲豪门G2。最终，FPX以3:0的比分战胜G2，登顶冠军之巅。

双方首发阵容分别为：

FPX：GimGoon、Tian、Doinb、Lwx、Crisp

G2：Wunder、Jankos、Caps、Perkz、Mikyx

决赛为BO5赛制。第一场比赛，前期FPX中野给到G2上路瑞兹巨大压力，将其击杀三次经济领先1K；中期G2两次抓到锤石，凭借派克的赏金经济反超1K；后期FPX打野盲僧一波大招留人击杀G2三人后拿下男爵，随后破掉G2中路水晶；大后期G2选择分推，FPX拿下第二条男爵，随后在野区抓到落单瑞兹，将其击杀后高地轻松团灭G2后赢下首局。

第二场比赛，前期FPX野辅完美节奏，屡屡开团完成击杀，FPX经济领先4K；中期FPX在男爵刷新的瞬间将其击杀，随后开始抱团推进，经济优势逐步扩大；后期G2根本无法抑制卡莎、瑞兹的输出，FPX在连续完成多次击杀后拿下第二局。

第三场比赛，前期，FPX七分钟推掉G2下路一血塔。中期，盲僧灵性埋伏先手小法师，FPX击杀G2三人后推掉上路水晶。后期，FPX拿到大龙一波推掉G2水晶。

这也是继S8 iG夺冠之后，LPL赛区获得的第二个全球总决赛冠军。

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关键词：英雄联盟

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