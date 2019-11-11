高晓松：我介绍马云和霉霉见面，19年猫晚由阿里文娱承办

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月10日消息 一年一度的天猫双十一购物狂欢节于今日零点正式拉开帷幕，在此之前阿里巴巴方面也特地举办了天猫双十一晚会。本次晚会还邀请到了“霉霉”泰勒·斯威夫特到场献唱，值得注意的是霉霉在登台演唱歌曲之前还与马云展开了会面。
据悉，马云与霉霉的本次会面由高晓松介绍而促成的，霉霉还同高晓松亲切握手并合影留念，事后高晓松通过微博公布了此事。
高晓松表示，本次天猫双十一晚会由阿里文娱承办，在晚会结束后2019双十一购物节也于零点正式开启。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有