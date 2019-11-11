高晓松：我介绍马云和霉霉见面，19年猫晚由阿里文娱承办

IT之家11月10日消息 一年一度的天猫双十一购物狂欢节于今日零点正式拉开帷幕，在此之前阿里巴巴方面也特地举办了天猫双十一晚会。本次晚会还邀请到了“霉霉”泰勒·斯威夫特到场献唱，值得注意的是霉霉在登台演唱歌曲之前还与马云展开了会面。

据悉，马云与霉霉的本次会面由高晓松介绍而促成的，霉霉还同高晓松亲切握手并合影留念，事后高晓松通过微博公布了此事。

高晓松表示，本次天猫双十一晚会由阿里文娱承办，在晚会结束后2019双十一购物节也于零点正式开启。