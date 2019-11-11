苏宁双十一1小时战报：手机以旧换新订单增长287%

IT之家11月11日消息 在双十一期间苏宁各领域再创销售佳绩，一起来看一下。

苏宁家电3C品类双十一开启1分钟就突破10亿，随后依旧保持强势——1小时内，55吋以上大屏彩电销售超20万台，格力、美的、海尔等质优爆款空调1小时售出超31万套。



首次出战双十一的苏宁小Biu家族，以重新定义做标价的底气，刮起引领智慧生活的风潮。1小时内，苏宁小Biu挂式空调销量突破20000台；苏宁小Biu对开门冰箱，一小时销量突破30000台，荣登对开门冰箱品类全渠道销量TOP1。

除小Biu家族外，苏宁自主产品全线开花。PPTV 1小时销量同比增长652%，PPTV 43寸电视1小时销量同比增长1589%。

此外，1小时内，苏宁手机以旧换新订单增长287%，智能数码产品订单同比增长288%。

在苏宁着重发力的快消和百货方面，0点刚过20分钟，羽绒服销量同比增长186 %，黄金珠宝类目同比增长102%。苏宁11.11嗨购夜堪比带货达人，晚会同款富安娜白鹅绒冬被20分钟销量破千件。晚会狂欢，少不了美酒作伴。截止到1点，酱香型白酒销售同比增长284%

寒冬已至，羽绒服的重要性愈发凸显。其中，雅鹿情侣款羽绒服1小时销量超3000件，睡眠博士乳胶枕销量超30000件。

苏宁汽车也迎来销售高峰，整车订单数量同比增长1552%，销售额同比增长372%。后市场车品线上销售同比增长169%，电摩销售同比增长507%，再破纪录。南京成最强购买力城市，广州、北京、上海、深圳紧随其后。

数据显示，苏宁红孩子1小时内销量同比增长220%，其中食品品类1小时同比增长170%，玩具同比增长560%。美素单品1小时销售60000罐，费雪海马1小时超过20000件，LEGO乐高雪弗兰ZR1跑车42093 1小时超过10000件。

除此之外苏宁拼购一小时销量破800万件，其中生活电器拼购销售额10分钟破10000000元。

“随时”5分钟送货上门，300万“房补”10秒抢光：零点之后，300个品牌持续加码苏宁百亿补贴计划，最后111套恒大新房的300万补贴在10秒之内被抢光。

今年是苏宁全场景零售布局完成后的首次双十一，这其中苏宁的物流服务体现了高效极速的特质。





▲“随时”上线，在武汉最快仅用时5分钟就将商品送达。

苏宁此次重点打造的“随时”产品上线北京、杭州、沈阳、西安、郑州、武汉、成都、深圳、无锡、上海、南京、天津、广州、重庆、福州、徐州、合肥、济南18座城市，将服务2.3亿消费者。在武汉，最快仅用时5分钟就将商品送达。苏宁易购平台的订单最快也仅用时12分钟，幸运儿分别是深圳一位购买了iQOO手机的游戏玩家和南京一位入手天之蓝礼盒装的白酒爱好者。西安一位年轻女士，在下单购买联想笔记本电脑16分钟后，也成功收货。