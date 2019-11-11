苏宁少东家张康阳亮相双11晚会：父亲要我一定学习女排精神

IT之家11月11日消息 一年一度的双十一购物狂欢节已于近日零时正式拉开帷幕，在双十一大幕拉开之前苏宁易购联合湖南卫视共同举办了双十一嗨爆夜晚会，晚会更是请到了中国女排教练郎平以及朱婷等队员。同时值得注意的是苏宁国际总裁、国际米兰主席张康阳也现身晚会发言并cue到了中国女排。

张康阳表示平时非常关注中国女排，中国女排应该是中国体育圈第一吸粉组合，“每一次我父亲都说，你工作的时候一定要学习女排精神”。