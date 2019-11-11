内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

苏宁少东家张康阳亮相双11晚会：父亲要我一定学习女排精神

2019-11-11 1:52:50来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月11日消息 一年一度的双十一购物狂欢节已于近日零时正式拉开帷幕，在双十一大幕拉开之前苏宁易购联合湖南卫视共同举办了双十一嗨爆夜晚会，晚会更是请到了中国女排教练郎平以及朱婷等队员。同时值得注意的是苏宁国际总裁、国际米兰主席张康阳也现身晚会发言并cue到了中国女排。

张康阳表示平时非常关注中国女排，中国女排应该是中国体育圈第一吸粉组合，“每一次我父亲都说，你工作的时候一定要学习女排精神”。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苏宁张康阳中国女排

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有