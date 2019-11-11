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京东数科双十一战报：白条交易额10秒破亿

2019-11-11 2:03:08来源：新浪科技作者：泽宇责编：孤城评论：

11月11日凌晨消息，京东数科集团旗下京东金融数据显示，11月11日第一个小时，交易额同比达到320%，京东支付峰值同比达到327%，白条交易额实现10秒破亿。

京东金融App还携手农行、交行、招行等30家银行，以及近百万品牌商户进行线上线下联动，活动优惠共覆盖全国300座城市，涵盖餐饮、商超、便利店、自动售卖机、智慧公共出行等领域。11.11期间，京东金融App累计注册用户突破2.5亿。

11.11期间，京东数科集团正在用数字科技触达更多的县域级新兴市场用户。其中，作为京东数字科技集团在下沉市场的一站式实体“小京东”——京东惠民小站，在11.11期间通过遍及1700个县市的40000个站点，为上亿用户带去商品、物流、金融等便民服务。

同时，11.11期间，京东数科智能客服累计服务用户量较2018年同比增长200%。智能客服有效解决了91%以上的客户询问，这相当于节省了2000多名人工客服1个月的服务量。

截至目前，京东数科供应链金融累计服务30万家中小微企业和70万个体商户，历史累计放款量达6000亿。

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