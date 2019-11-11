京东：11月1日-10日累计下单金额突破1313亿元

11月11日凌晨消息，京东公布数据称，11.11全球好物节自11月1日零时至11日零时，京东平台十天累计下单金额突破1313亿元。

1-10日期间，京东家电开放平台上单店成交额超过100万的店铺数量已经超过千家。11月1日-10日，5G手机销量是10月全月的20倍；3000元+价位段手机销量同比增长200%。

京东生鲜11.11期间销售创新高，1-10日累计销售近4万吨生鲜产品，相当于整个北京市近2天的生鲜需求量。购买生鲜产品的用户较日常增长超140%，新用户同比增长超120%。

家居日用1-10日累计销售商品数量超过2000万件。缝纫针织用品品类在1日-10日，成交金额同比增长54%，35岁以下女性消费者占比40%；创意礼品品类成交金额同比增长49.6%，品牌黄胜记成交金额同比增长116.48%；直男偏爱电子礼品，成交金额同比增长43.59%，男性消费者占比53%。京东数字内容11.1-11.10成交额同比增长283%。

11月1-10日期间，京东平台新车成交额同比增长318%；SUV车型订单量同比增长9倍；汽车充电装备成交额同比增长超11倍；LED车灯成交额同比增长126%。

11月1日，通过京东购物小程序下单购物的金额与去年同期相比实现高速增长，其中美妆类销售金额同比增长209%，电脑3C类同比增长160%，手机通讯类同比增长138%，日用消费品同比增长92%，家电类同比增长287%。1日京东购物小程序四线及以下城市的访问用户同比增长266%，订单同比增长70%，GMV同比增长93%。

10月31日京喜接入微信一级入口，京喜平台一小时所售商品件数峰值达到1600万件，下单量环比切换前一周日均增长365%，新增用户数环比日均增长217%。10月18日-11月10日期间，京喜平台下单量环比9月日均增长274%，工厂直供下单量环比9月日均增长394%。11.11期间，京东全站新用户中，来自京喜的超过四成。河南武陟、安徽涡阳、江苏东海、河北蠡县、福建大田成为京喜新用户TOP5区县。

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