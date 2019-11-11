路透社闹乌龙：祝贺LOL FPX夺冠却搞错游戏名

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IT之家11月11日消息 昨日晚间路透社报道《英雄联盟》战队FPX击败G2夺得2019全球总决赛冠军的新闻，不过路透社搞错了游戏名称，将游戏名league of legends写成了legends，该条推文下有热心网友纠错，“legends，league of legends。”
昨日晚间，《英雄联盟》S9全球总决赛上，中国的FPX战队凭借出色发挥以3:0的成绩零封G2战队夺冠，这也是继S8 iG夺冠之后，LPL赛区获得的第二个全球总决赛冠军。。
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