华为新商标Camera Matrix曝光，荣耀V30摄影或搭载“凯利算法”

IT之家11月11日消息 今日早些时候荷兰科技博客LETSGODIGITAL曝光华为今年7月向欧盟知识产权局申请注册“Cine-Lens”和“Camera Matrix”两个商标，其中“Cine-Lens”（电影镜头）很明显说的就是华为Mate 30 Pro上所采用的电影级镜头，而全新的Camera Matrix商标目前并没有对应的产品出现。从原博主的猜测，以及近日荣耀老熊个人微博的暗示来看，Camera Matrix很可能是华为的最新摄影调教算法技术，并且该算法技术大概率会由荣耀V30手机首次呈现。

对Camera Matrix商标的名字进行分析后不难发现，该商标名称中的“Matrix”一词值得玩味。Matrix在数学名词中意为矩阵，矩阵是高等代数中的常见工具，在电路学、光学、力学等物理学科中都有应用。于是合起来看该商标的名字，就是“相机矩阵”的意思，这个概念在手机影像摄录领域还是首次出现。

提到矩阵，就不得不提及矩阵理论的学术先驱—英国数学家凯利。他的主要贡献是给代数形式以几何解释，然后再用代数观点去研究几何学。学术成果包括奠定其矩阵理论先驱地位的《凯利-哈密顿定理》、N维空间、以及射影几何等。Camera Matrix商标背后的最新摄影算法，既然被叫做Matrix（矩阵），那么应该和数学家凯利的矩阵理论有关联。

根据百科，在文艺复兴时期，人们在绘画和建筑艺术方面非常注意和大力研究如何在平面上表现实物的图形。那时候，人们发现，一个画家要把一个事物画在一块画布上就好比是用自己的眼睛当作投影中心，把实物的影子影射到画布上去，然后再描绘出来。在这个过程中，被描绘下来的像中的各个元素的相对大小和位置关系，有的变化了，有的却保持不变。这样就促使了数学家对图形在中心投影下的性质进行研究，因而就逐渐产生了许多过去没有的新的概念和理论，形成了射影几何这门学科。

荣耀业务部副总裁熊军民近日在双十一直播时所透露的消息，也间接印证了这一点。

熊军民认为，手机摄像头技术发展的关键在于能够为用户提供更好的体验。在他看来，高像素手机的确可以提供较好的拍照体验，不过这需要建立在包括性能强大的CPU、较快的内存速度等较好的外部条件配合下做支撑；另一种便是走像素不一定特别高但是单个成像的功能点更丰富的路线，这也意味着用户在使用此类手机进行拍照时可以获取被摄物体更多维度的信息，这样一来便可在手机的成像还原性及拍照速度中做出良好的平衡。

荣耀老熊所讲的手机拍照时可以获取更多被摄物体的信息，应该就是Camera Matrix商标背后这套最新摄影算法的具象表现。这套算法应该是回归矩阵和射影几何这样的基础数学理论，借鉴其数学模型逻辑，如老熊所说，开辟一条全新的手机影像前进方向。Matrix-矩阵-凯利-算法，我们不妨简称之为“凯利算法”。

根据早前曝光的信息显示，荣耀V30相机配置为60MP主摄+16MP超广角镜头+2MP微距2.4cm镜头+ToF镜头；荣耀V30 Pro相机配置为60MP主摄+ 20MP超广角镜头+8MP远摄+ToF镜头。前置相机方面，两者均为32MP前置镜头；荣耀V30 Pro采用双前置摄像头，但另一枚摄像头的参数未知。