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三星Galaxy S11系列渲染图曝光

2019-11-11 8:50:56来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月11日消息 推特@Ben Geskin放出了三星Galaxy S11系列的渲染图，渲染图显示S11系列将使用打孔屏设计，这也与之前的爆料相一致。

根据@evleaks的爆料，三星S11系列共拥有三个屏幕尺寸，分别为6.4、6.7、6.9英寸，总共有5个机型，所有机型均采用曲面屏，不再使用S10e的传统平面屏。另外，6.4、6.7英寸的机型会提供5G和LTE的版本，而最大的6.9英寸机型只提供5G的版本。

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关键词：三星Galaxy S11

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