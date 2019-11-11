三星Galaxy S11系列渲染图曝光

IT之家11月11日消息 推特@Ben Geskin放出了三星Galaxy S11系列的渲染图，渲染图显示S11系列将使用打孔屏设计，这也与之前的爆料相一致。

根据@evleaks的爆料，三星S11系列共拥有三个屏幕尺寸，分别为6.4、6.7、6.9英寸，总共有5个机型，所有机型均采用曲面屏，不再使用S10e的传统平面屏。另外，6.4、6.7英寸的机型会提供5G和LTE的版本，而最大的6.9英寸机型只提供5G的版本。