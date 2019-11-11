86分钟1207亿，天猫双11背后的数字增长秘密

今年天猫双11成交总额破1000亿来得有点快，1小时03分59秒，天猫双11成交总额冲破1000亿大关，比2018年快了43分钟27秒；11月11日刚过1小时26分07秒，天猫双11实时成交额达1207亿元，超越2016年全天，比去年快了近7小时；随后凌晨3时，天猫双11成交额达1325亿，再次刷新纪录。

0点开启，天猫双11每1秒都有新的纪录产生：

1分36秒破100亿，比去年用时快29秒；

12分49秒突破500亿，用时较去年缩短一半；

17分06秒突破571亿，超过2014年天猫双11全天成交额，用时不到去年35分钟17秒的一半；

1小时01分32秒，破912亿；

1小时03分59秒，冲破1000亿大关，比去年快了43分钟27秒；

1小时26分07秒，达到1207亿，超过2016年全天；

02小时37分51秒，超1314亿元；

3小时，破1325.7亿元，189.5亿美元；

……

同时，各品牌商家也陆续晒出战绩：NIKE耐克1分45秒成交破亿；苹果官方旗舰店10分钟成交额超去年全天7倍；戴森电动拖把10分钟成交超过去年全天成为新品翘楚；泡泡玛特龙家升迷你系列盲盒9秒钟售罄55000个；SKG颈椎按摩器15分钟破2万台。截止1点，2019天猫双11过亿品牌达到84个，包括美的、苹果、海尔、耐克、华为、阿迪达斯等。

除了单品，从“城市剁手力”来看，中国各省购买金额榜单前十名中，广东、浙江、江苏、上海、山东、北京、四川、河南、福建、湖北纷纷上榜。

全国各线城市消费热度昼夜不息，折射出海量新品、新品牌的吸引力。这意味着，数字化的平台、多元化的供给和内容化、社区化的场景，调动了最广大消费者的参与。

手淘DAU将破5亿，有望实现“新增1亿参与者”的小目标

在阿里巴巴西溪园区媒体中心，天猫及淘宝总裁蒋凡称，今年将是获得最广泛消费者参与的一届双11。他透露，2019天猫双11淘宝App日活将破5亿，就在9号，手淘DAU已经超过去年双11当天。今年天猫双11增加1亿参与者的目标，很快就会实现。

蒋凡说，天猫双11赢得最广泛的消费者参与，首先源于平台和品牌商家最大诚意的优惠和补贴。苹果、茅台等覆盖全行业的2000多个品牌，都以最大的诚意参加了今年天猫双11的五折秒杀活动，包括格力、华为等66个最大的家电和手机品牌的官方旗舰店也火线推出超百亿补贴活动。

这些保障了今年的天猫双11实现了全网最低价和全年最低价，让2019年天猫双11成为一届“真省钱的双11”。他对今年实现为消费者节省超过500亿的目标很有信心。

今年参加天猫双11折扣的商品总数超过1000万，首发新品超过100万；24期分期免息活动获得了品牌商家的广泛参与，出现了一大批类似每天8块钱就能买iPhone这种实惠；同时，超过10万商家开通直播，实现了与消费者更加丰富的互动。蒋凡认为，这些都强力拉动了2019天猫双11的增长。

“这是一届体现新消费力量的天猫双11，也是中国新消费时代的开始。新的消费人口、新的消费供给，新的消费场景和行为都正在爆炸式的出现。”蒋凡表示，这将成为今年天猫双11最显著的特征。

公开数据显示，过去两年，淘宝天猫的月度活跃用户增长2.26亿，年度活跃消费者增长2.08亿，新增用户中超过70%来自下沉市场。

有趣的是，根据数据，95后的消费能力不容忽视，他们以一己之力买走了天猫双11的半数盲盒，虽然70后和80后都不知道盲盒是什么。

而以50后为代表的银发族集体最爱买的东西很令人最迷惑，全是你看不懂的五金用品……过去2年，淘宝天猫的月度活跃用户增长了2.26亿，其中95后、50后和小镇青年是最主要的三个人群，也是今年天猫双11深度参与的用户。2亿辆新购物车的背后，也是他们的有趣生活。

数字背后，是数字经济作为一种全新配置资源的手段

今年天猫双11达到100亿元、200亿元等成交额完成的时间更快。对此，中国企业联合会副研究员高蕊认为，这个数字反映了三个方面的事情。

一是反映了人们对美好生活的向往，天猫双11在解决了我们社会的主要矛盾。它让我们的消费方式，甚至是生活方式多了更多的可能性，让人们对美好生活的追求有了更省、更好的途径。

二是反映了供给和需求之间有了更好的互动，今年的天猫双11有很多关键词值得关注，比如C2B引导生产制造、农产品产地直供、天猫国际中圣诞节产品在双11先发布、大儿童经济、全球奢侈品加入最多的一届等等，这些都让供给端更加多元、更加个性化、更加品质化。

同时在需求端，参与用户超过5亿人、新增用户中超过70%来自下沉市场、更广阔消费市场和消费用户的参与其中，让供给和消费之间有了更好的互动，天猫双11已经成为激发中国内需潜力的重要引擎。

三是反映了各要素之间更好的协同，线上线下之间、电商和物流之间、技术和应用之间、平台与商家与用户之间，不但让消费者有更好的体验和更大的获得感，也让生产端和服务端的企业也有了更好的成长空间。

数字经济智库执行院长黄日涵表示，天猫双11第11个年头，打破的不仅是数据，打破的更是消费思想的束缚。体现的是数字经济的活力，在数字经济时代一切变得皆有可能，一切变得触手可及，应验的正是创新驱动带来的力量，也是阿里巴巴面向未来的活力。昨日的特色已经成为今日的主流，未来的中国数字经济将与天猫双11更紧密融合，迸发出更强的活力。

千亿交易额背后， 阿里巴巴的数据“抗压能力”更值得关注。在平稳度过2019天猫双11流量峰值后，阿里巴巴正式宣布，其核心系统已100%跑在阿里云公共云上。中国唯一自研的飞天云操作系统，成功扛住全球最大规模的流量洪峰！

今年的订单创建峰值更是创下新的世界纪录，达到54.4万笔/秒，是2009年第一次双11的1360倍。

据悉，两个月前，阿里巴巴就已悄悄完成这一浩大的迁徙工程，将数以十万计的物理服务器从线下数据中心迁移到了云上。然而，淘宝、天猫的消费者和商家对这个“给飞机换引擎”的过程毫无感知。

由此，阿里巴巴成为全球首个将核心交易系统100%运行在公共云上的大型互联网公司。同为云计算巨头的亚马逊、微软、Google，都尚未迈出这一步。

天猫双11十一年来一直在推动着阿里巴巴的技术进步。征服双11流量洪峰，意味着阿里云已经有能力应对商业世界任何复杂的技术挑战。

“天猫双11并不只是一个促销节日，跳动的数字、100亿数字背后代表的是数字经济作为一种全新配置资源的手段。”正如中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林所说，尤其是5G时代全面来临之后，全面改变商业业态、生活方式甚至社会的变迁。“数字经济是一种优化资源配置的路径，我觉得，无论是什么时代，市场化配置资源应该成为我们的信仰。”