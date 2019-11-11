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小米高管解释CC9 Pro为何定价3000元档

2019-11-11 9:32:19来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月11日消息 作为首款搭载1亿像素相机模组的手机，小米CC9 Pro的拍照能力是毋庸置疑的。不知从何时起，小米2000元价位以上手机的处理器就必须得是骁龙旗舰处理器，即便定位不同、侧重点不同，其他方面优势再大都不能弥补所谓的“处理器之殇”，小米CC9 Pro便是如此。

小米CC9 Pro的定位为3000元价位档（6GB+128GB售价2799元，8GB+128GB售价3099元，8GB+256GB尊享版售价3499元），其屏幕是国产柔性OLED屏幕，处理器是高通骁龙730G，不少网友认为其定价过高，不值这个钱，对此小米潘九堂作出回应。

潘九堂表示，小米CC9 Pro屏和处理器虽然不是最顶级，但都不弱。有朋友问，骁龙855手机都卖到了2000档，为何小米CC9 Pro要卖3000档？因为小米CC9 Pro相机成本相当于几个骁龙855了，而一般3500档旗舰相机成本很少超过855价格。如果在意相机，小米CC9 Pro是4000档内最值手机了，没有之一。

小米CC9 Pro尊享版的相机DxOMARK得分为121分，与华为Mate30 Pro并列第一。DxOMARK称“我们迄今测试过的所有手机中，该手机与华为Mate 30 Pro并列为摄像头总体得分最高的手机。它的照片得分比Mate 30 Pro低2分（分别是130和132分），不过它仍然是我们有史以来照片得分最高的手机之一。”

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关键词：小米CC9 Pro

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