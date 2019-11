IT之家11月11日消息 三星早前曾向美国专利商标局申请了一项名为“拥有新用户界面和操作模式的三星双屏智能手机”,而该项专利被由美国专利商标局正式授予给三星方面,从泄露的专利文件来看三星的这款双屏智能手机与最近大火的微软Surface Duo十分类似。

+

巧合的是,微软也曾获得一项专利号为10,451,911的专利文件,如下图所示。

三星获得的这项专利名为“Samsung Invents Dual Display Smartphones Reflecting New User Interfaces and Modes of Operation”,专利号为10,459,625。该项三星专利共涉及到100多项专利数据,有趣的是这项专利中的三星手机外观上和微软Surface Duo智能手机类似,不过从专利文件上看三星的方案还保留有传统的“四大天王”虚拟按键。而从技术上讲,微软的这项专利为微软Surface Duo手机和双显示Surface平板电脑Surface Neo打下了基础。