京东：开场10分钟苹果iPhone成交额同比增长500%

IT之家11月11日消息 今日上午，京东官方宣布，11月1日零时至11月11日上午9时，“11.11京东全球好物节”累计下单金额突破1658亿元。
手机方面，在今年11.11的第一个小时里，苹果iPhone 11 Pro系列5分钟销量破万台，iPhone手机在前10分钟成交额同比增长500%。
此外，11日前5分钟，京东PC品类销量破16万台，中高端耳机销量超22万条。前半小时中，中高端游戏本成交额同比增长237%。
数码新兴细分品类产品方面，全画幅微单相机销量同比增长172%，无线机械键盘销量同比增长7.6倍，电竞显示器成交额同比增长325%，高速路由器成交额同比增长230%。
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