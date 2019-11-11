Checkra1n非完美越狱工具发布：支持苹果iPhone 5s~iPhone X，iOS 12.3~iOS 13.2.2

IT之家11月11日消息 等待终于结束，作为使用checkm8漏洞的首个版本，苹果iOS 13的Checkra1n越狱新工具公开Beta发布。但是请注意，iOS 13的Checkra1n越狱仍处于测试阶段，并且正在开发中。此外，该工具目前还不稳定，如果你使用它越狱iPhone或iPad，则可能会遇到一些问题。

要在iPhone或iPad上为iOS 13安装Checkra1n越狱，你需要有一台Mac计算机。目前，越狱工具仅适用于macOS系统，目前尚无关于何时发布Windows和Linux版本的消息。

本次越狱并非完美越狱，重启后还需要再次越狱，Cydia商店有闪退现象，还不够稳定。

有趣的是，从iPhone5s到iPhone X手机，所有兼容的iPhone和iPad型号都支持Checkra1n越狱工具。当前的Checkra1n越狱工具为v0.9 Beta版，并且不支持iPad Air 2，第五代iPad和第一代iPad Pro。目前不支持iPhone XS/Max和iPhone 11/Pro/Max。除此之外，iPhone 5s、iPad mini 2、iPad mini 3和iPad Air兼容性也在研究之中。

Checkra1n越狱工具支持从iOS 12.3到iOS 13.2.2的所有版本的iOS和iPadOS设备。因此可以肯定地说，iOS 13的Checkra1n越狱支持最新的iOS 13公开版本。除此之外，这也是首次面向iOS 13公开版发布越狱。

Checkra1n越狱工具与Cydia软件包管理器兼容，稍后将添加更多软件包。

下载Checkra1n越狱工具：点此链接。

IT之家提醒：越狱有风险，操作需谨慎。