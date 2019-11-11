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三星宣布将为S10系列带来Note10系列上的部分功能

2019-11-11 11:56:20来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月11日消息 据PhoneArena消息，三星宣布将为Galaxy S10系列用户带来Note 10系列才有的部分新功能。

报道中称，三星今天推出适用于Galaxy S10e、S10、S10 +和S10 5G的软件更新，其中加入了许多三星Note 10系列中才有的新功能，另外增加了全新的智能多媒体和Wi-Fi功能，可以简化连接。

这些新功能包括：

三星图库App现在允许用户通过使用关键字快速查找照片；此外，由于改进了设备搜索功能，用户可以从多媒体流媒体应用程序中获得内容推荐，这使得查找新歌、电影或电视节目变得更加轻松。

快速面板中新增“媒体和设备”选项，仅使用Galaxy S10就可以轻松控制跨平台的多媒体设备。更新中还增加了一个新功能Auto Hotspot，可以让用户把手机变成Wi-Fi发射器，该功能允许Galaxy S10用户在使用相同的三星账户或家庭账户时，可以和其他三星设备自动建立连接。

此外，三星S10系列用户还能通过AR Doodle功能，在不需要S Pen的情况下为视频添加一些有趣的绘图。需要注意的是，三星表示新功能更新推出的时间因地区及运营商而异，具体上线日期暂不得知。

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关键词：三星S10

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