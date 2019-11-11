腾讯想通过与任天堂的合作，打开美国市场

IT之家11月11日消息 据华尔街日报消息，腾讯控股有限公司(Tencent Holdings Ltd)正寻求与任天堂公司(Nintendo Co)进一步合作，从而打开美国市场为美国玩家开发主机游戏。

报道中称，凭借手游和PC游戏在中国市场占据主导地位的腾讯已经收购了美国一些知名游戏开发商的股份，其中包括热门游戏《Fortnite》的开发商Epic games，以及射击游戏《使命召唤》(Call of Duty)的发行商动视暴雪(Activision Blizzard Inc.)。但这家中国公司目前在美国主机游戏市场的地位却并不理想。

美国主机游戏市场是腾讯游戏增长的主要目标，因为中国市场已经开始对游戏设限，包括对18岁以下的玩家实行“宵禁”，禁止他们通宵玩游戏。

一位不愿透露姓名的腾讯高管表示，“我们希望游戏市场从中国向海外扩张，目标之一是美国和欧洲的主机游戏玩家”“我们希望开发具有任天堂角色的游戏机，并向任天堂工程师学习制作游戏机的精髓。”

腾讯在4月份宣布与任天堂合作时，任天堂的股价登时就上涨了14%——投资者认为这将使任天堂更易进入庞大的中国游戏市场。腾讯方面也表示，将帮助任天堂在中国销售其Switch游戏机。分析师认为，这一合作还可能使腾讯得以在中国销售使用任天堂(Nintendo)角色的手游。

不过，由于中国监管机构的拖延，双方的合作进展缓——监管机构必须对游戏机和软件进行审查。

两家公司都对任天堂在中国的游戏业务持谨慎态度。腾讯高管表示，他们不认为Switch会像在美国和日本那样在中国热销，因为中国玩家更习惯在智能手机和PC上玩游戏。

腾讯高管表示，作为与任天堂交易的一部分，腾讯承诺在整个游戏机的生命周期内，任天堂在中国的销量可达几百万台。这是一个合理的目标，因为仅在7月至9月这一季度，Switch在美国的销量就超过了100万台。

在软件方面，分析人士指出，如果任天堂和腾讯能够达成分销协议，那么中国手机游戏玩家可能会借此机会玩上任天堂的游戏角色。不过，腾讯高管表示，这并不是他们关注的重点，因为腾讯已经凭借自己的游戏在中国市场占据了主导地位。另一位腾讯高管也表示，“任天堂的游戏并不是为了让人们花更多的钱而设计的。”

任天堂首席执行长古川幸太郎（Shuntaro Furukawa）的观点与腾讯保持一致，并告诉分析师他们对Switch在中国的销量期望不高。

尽管如此，任天堂还是看到受众群变大的潜在优势。游戏开发商表示，任天堂要求他们为年轻女性制作游戏例如浪漫类游戏等，这是一种在中国也拥有粉丝及市场的游戏。

“女性正在成为游戏市场增长的背后助推力量”，游戏分析公司Niko Partners的分析师丹尼尔·艾哈迈德（Daniel Ahmad）如是说道，“中国开发商不仅转向开发针对女性玩家的游戏，他们还在调整现有游戏，以更好地吸引女性玩家。”

Niko Partners的执行合伙人Lisa Cosmas Hanson表示，虽然她不认为腾讯会优先考虑在美国开发游戏机游戏，但她认为此举可以让腾讯先探探美国玩家的口味。

“腾讯正在通过全球范围内对(主机游戏)行业公司进行大大小小的投资，从而‘巧妙’的追求全球游戏市场的统治地位，而不是简单将其重新命名为‘Tencent’”，Lisa Cosmas Hanson说道。

对腾讯来而言，与任天堂合作最大的优势可能是可以向任天堂学习，后者在拿下美国游戏玩家方面很有一套。两年前，腾讯曾尝试进军美国市场，推出了一款名为《王者荣耀》(Honor of Kings)的手游，吸引了数千万中国玩家；但对美国人来说，改名后的《王者荣耀》（Arena of Valor）并没什么吸引力。