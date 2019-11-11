双十一12时辰，苏宁物流“乡村跑男”已“绕地球”100圈

IT之家11月11日消息 11月11日中午，苏宁发布了双十一当天12小时半程战报。数据显示，12小时苏宁易购线上订单量同比增长86%，新增Super会员超50%为90后，“随时”平均送达时间仅22分钟。

苏宁小店代收包裹量达60万个，北京、上海、南京超3万人在苏宁菜场下单预定。全新上线的家乐福履约中心半天订单量已达15万，最快送达仅用时16分57秒。此外，苏宁广场和苏宁易购广场客流量同比增长46%，销售额同比增长56%，爆款空调销量增长近7倍，SKII神仙水卖出一集装箱。家电方面，质优爆款空调单品销量同比提升653%，破壁料理机销售同比提升超392%，明装采暖销售超1000套，对开门冰箱订单量同比增长107.8%，洗烘一体机订单量同比增长61.3%，“新厨房主义”品质厨电销售同比增长415%。

消费者家电以旧换新的热情也非常高涨，数据显示，12小时内以旧换新热情最高的城市分别为上海、北京、杭州，4K超高清智能电视、500L+无霜对开智能冰箱、大1.5P节能静音挂壁式空调最受欢迎。

在手机方面，苏宁悟空榜显示12小时里，苹果、荣耀、华为始终强势，位列手机销售额排行榜前三；百货和快消方面，新秀丽拉杆箱销量破千，COACH女包销量破千，水星羊毛被销量破2万；35吨的53度飞天茅台很快售罄，SK-II神仙水也已售出一个集装箱之多。

社交电商方面，苏宁拼购双羽绒服卖出5万件、棉拖鞋10万双、面膜20万片，江苏、安徽和四川三省的消费者最爱拼购。苏小团12小时开单比例78%，最高佣金团长收入2.6万。

大城市人爱“随时”收包裹

12小时数据显示，苏宁新增Super会员中，90后已超过50%。

今年双十一，苏宁推出了“1小时场景生活圈”并打造了“1公里30分钟达闪电配送+苏宁全业态1小时内触达到”的产品“随时”。12小时数据显示，“随时”订单最多的10座城市依次为深圳、上海、广州、北京、南京、杭州、成都、西安、武汉、沈阳，平均送达时间仅22分钟，看来越是大城市人，越觉得时间宝贵，急着享受收包裹的快感。

苏宁生活帮作为“省时、省心、省力、省钱”全场景零售的重要服务产品，在双十一开启后的12小时里，订单量增长569%，北京、上海、南京三地的订单位列全国前三甲

物流方面，12小时里，苏宁物流火箭哥里程数达到2000万公里，相当于绕地球跑了500圈。苏宁帮客县镇服务中心配送订单量达到8.1万单，安装维修订单量达到6万单。其中，苏宁物流“乡村跑男”半天的行走总里程超过400万公里。

家乐福履约中心全新上线，半天订单量15万

首次参与苏宁双十一的家乐福，不少爆款受到消费者欢迎，半天售出卡乐比水果麦片3.3万件、德亚全脂牛奶2.3万件、NDP红富士苹果14.4万斤。全新上线的家乐福履约中心半天订单量已达15万，蔬菜、水果、休闲零食最受消费者欢迎，最快送达仅用时16分57秒。

苏宁小店线上订单环比增长500%。小店生活帮服务订单1.8万单，代收包裹已达60万个。在北京、上海、南京，超3万人在苏宁菜场下单，预定明天的菜。苏宁小店将和家乐福形成有机配合，更好服务社区消费者。

在县镇市场中，苏宁零售云12小时销售量同比增长1203.4%。河南开封杏花营镇、江苏扬州李典镇、河北廊坊牛驼镇位列县镇市场消费力前三。

此外，苏宁广场和苏宁易购广场12小时客流量同比增长46%，销售额同比增长56%，苏宁易购电器店客流量也达到了200万人次。