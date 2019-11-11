小米有品上架智能垃圾桶：一键打包换袋

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IT之家11月11日消息 今天小米有品上架了智净智能垃圾桶，可以一键打包换袋，售价199元。
据介绍，智净智能垃圾桶可以一键打包换袋子，双手无需触碰垃圾，取走垃圾后可以自动铺设新袋。智净智能垃圾桶支持精准感应开盖，容量为12升，内置2000mAh锂电池，官方称可以待机150天，充满电可开盖2万次。
外观设计方面，智净智能垃圾桶采用了小米白的配色，体积小不占地方，还支持IPX4级防水。
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