携号转网限制多，炫铃服务等影响转网办理

IT之家11月11日消息 据IT之家网友反馈，经查询，中国联通携号转网业务面临诸多“阻碍”，其中炫铃服务居然也影响携号转网的办理。除此之外，影响中国联通携号转网的业务有国际漫游、港澳台漫游、手机邮箱服务、福利二选一及其他，另外携号转网之后会影响TDML卡专属亲情号码及微信代扣业务。需要注意的是，中国联通提示该网友的号码处于非正常使用状态，暂时无法办理携号转网，目前不清楚中国联通所说的“非正常使用”指的是什么。

据了解，工信部今日印发《携号转网服务管理规定》，规定自2019年12月1日起施行。规定中明确规定，电信业务经营者在提供携号转网服务过程中，不得有下列行为：

(一)无正当理由拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网服务；

(二)用户提出携号转网申请后，干扰用户自由选择；

(三)擅自扩大在网期限协议范围，将无在网期限限制的协议有效期和营销活动期默认为在网约定期限，限制用户携号转网；

(四)采取拦截、限制等技术手段影响携号转网用户的通信服务质量；

(五)在携号转网服务以及相关资费方案的宣传中进行比较宣传，提及其他电信业务经营者名称(包括简称、标识)和资费方案名称等；编造、传播携号转网虚假信息或者误导性信息，隐瞒或淡化限制条件、夸大优惠事项或携号转网影响、欺骗误导用户，诋毁其他电信业务经营者；

(六)为携号转网用户设置专项资费方案和营销方案；

(七)利用恶意代客办理携号转网、恶意代客申诉等各种方式，妨碍、破坏其他电信业务经营者携号转网服务正常运行；

(八)用户退网后继续占用该携入号码；

(九)其他违规行为。