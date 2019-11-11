黑鲨手机获京东游戏手机品类销量/销额双冠军

IT之家11月11日消息 根据黑鲨微博的消息，黑鲨游戏手机获得了京东游戏手机品类销量/销额双冠军。

根据官方的数据，黑鲨游戏手机获得了京东游戏手机品类销量/销额双冠军，销售额同比增长了300%，另外黑鲨游戏手机2 Pro获得了京东游戏手机单品销量冠军。

黑鲨游戏手机2 Pro手机尺寸为163.61×75.01×8.77mm，重205g；采用6.39英寸2340×1080分辨率三星AMOLED屏，支持240Hz的触控采样率；具有Trueview Display技术，可以根据环境光色温、画面内容智能调节显示效果。

配置方面，黑鲨游戏手机2 Pro搭载高通骁龙855 Plus处理器，内置4000mAh电池，支持27W快充，配备UFS 3.0储存。相机方面，黑鲨游戏手机2 Pro前置2000万像素摄像头，后置双摄4800万像素主摄+1200万像素长焦摄像头。

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