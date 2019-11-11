英特尔科技开放日回顾：雅典娜计划加速推进，十代酷睿全面开花

本月8日，英特尔在北京举行了英特尔科技开放日，在这场活动上，英特尔向用户展示了全新的十代酷睿移动处理器所带来各项提升，同时英特尔宣布雅典娜计划设备认证正在加速进行。

此次活动在北京798创意园举行，活动共分为三部分，分别是现场Demo讲解、Open House分享会Keynote环节、H2H分享环节。整场活动由电影《流浪地球》Tim扮演者隋凯（Mike Sui）主持。

Keynote环节英特尔公司副总裁兼客户端计算事业部移动客户端平台总经理Chris Walker以及英特尔公司客户端计算事业部中国区销售总经理李竣毅对英特尔十代酷睿移动处理器、雅典娜笔记本计划等内容进行分享。

Keynote环节首先由Chris Walker对英特尔十代酷睿移动处理器进行介绍，英特尔全新的十代酷睿移动处理器采用了Comet Lake和Ice Lake两大家族的工艺。在Demo区可以提前了解到十代酷睿移动处理器的各项特性，包括WiFi 6的支持、Thunderbolt 3高速接口支持、人工智能加速技术、低功耗高可用性等特性。

全新的英特尔十代酷睿移动处理器采用了14纳米工艺的Comet Lake和10纳米工艺的Ice Lake，十代酷睿移动处理器最高6核，最高主频可以达到4.7GHz。除了能快速处理日常办公需求，同时，十代酷睿移动处理器Ice Lake产品在AI领域也有不少新的性能提升。全新的Ice Lake采用了Sunny Cove微架构，Ice Lake是英特尔首款AI大规模部署的PC平台，相比于之前的产品性能提高了2.5倍，同时，Ice Lake在Iris Plus的加持下，显卡性能相比于此前提高了2倍，可以驱动4K HDR内容。

另外，在分享会上，英特尔展示诸多Demo，演示十代酷睿移动处理器在AI性能、功耗等方面的提升，英特尔十代酷睿移动处理器所支持的Deep Leaning Boost深度学习功能可完全依托本地计算，无需联网进行。

有了Thunderbolt 3的支持，十代酷睿Comet Lake产品相比于第八代移动处理器性能提高了40%，可以进行超大数据量的信息传递，如外接显卡坞、外接NAS、外接多个4K显示器等，这些都在十代酷睿上成为可能。

英特尔十代酷睿移动处理器同时支持WiFi 6，英特尔所支持的WiFi6（Gig+）技术在业界首次实现了160MHz通道带宽，理论速度可达2402Mbps，比IEEE 802.11无线标准规范记录的802.11ac 2x2 80MHz（867Mbps）大约快3倍，比主流WiFi 6解决方案快2倍，整体速度是其他无线网络的2-4倍。

效率和性能得到了大幅的提升，但是英特尔十代酷睿移动处理器整体功耗并没有上升，全新十代酷睿移动处理器最高27W，可以满足用户的重度使用需求。而英特尔此前推出的雅典娜计划——英特尔酷睿移动超能版笔记本电脑也正是英特尔十代酷睿最好的产品。

目前，英特尔雅典娜计划要求笔记本有更高的性能、即刻可用同时还有一个长时间的续航。针对这一计划，英特尔对加入这一计划的笔记本设备进行专门的认证，获得认证的设备会添加酷睿移动超能版标识。目前，获得酷睿移动超能版认证的笔记本设备共有20余款，包括联想CA940、戴尔XPS 13等笔记本设备。加入雅典娜的100多家合作伙伴包括谷歌、微软、惠普、戴尔、小米、华为、京东方、华硕、联想、三星、LG等公司。

随后，英特尔继续介绍创意设计PC，这些产品是英特尔今年七月份推出的全新PC品类，专门针对平面设计、视频后期以及工业设计人员。

在现场，英特尔工作人员演示了英特尔十代酷睿移动处理器如何快速的使用Adobe After Effect的视频抠图功能，用户只需要把要自动调整的区域标识出来，软件可以识别出来做抠除。画出选区后，软件会自动对这个区域进行处理，只需简单点一下生成填充图层，它会进行人工智能处理和识别。

英特尔这些技术在视频渲染、建模等方面都能带来更加高效的体验，未来硬件级的AI技术能够贴近这部分创意设计人士，人工智能的存在让这部分人群能减少大量的人工抠图、调整等工作。

十代酷睿、雅典娜计划、创意设计PC，这些全新品类的笔记本形态在今年全面开花，同时，它们的出现，也推动着PC行业一系列新技术的革新和落地，这些都为PC行业未来三至五年的发展带来新的推动力。

在接下来的一段时间里，我们也将会看到更多的新品面世，联想、惠普、戴尔等厂商将会推出更多雅典娜计划产品，这些都将推动PC行业，特别是笔记本行业向着更高效、更高生产力方向前进。