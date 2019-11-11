石头扫地机器人T6“障碍赛”体验：纵使路途坎坷，我也能找到回家的路

上次在IT之家小黑屋里偷偷玩了一下石头扫地机器人T6，但还是觉得不过瘾，所以特地向公司申请带回家中体验。众所周知，扫地机器人在清扫完成后自动回充是它的基本素养。那这次月生要难为一下它。我先把T6放在小黑屋的桌子上尝试让它自动回充，可试了多次均以失败告终，正准备将他定义为“人工智障”时，一旁的青豆姑娘提醒道：“它是扫地的不是扫桌子的！”这才恍然大悟，将它带回家中再次测试。那这次石头扫地机器人T6的表现怎么样呢？

简单收拾了一下走廊，月生把石头扫地机器人T6放在充电底座上。

石头扫地机器人T6在走廊中所处的位置如下：

这时月生打开了石头扫地机器人T6的开关，开启全局清扫模式。在清扫了一段时间后，石头扫地机器人T6到达了大门处。

按理说，此时下达“回充”命令后，扫地机器人会像下图一样寻找一条最短线路回到充电底座上。

但月生今天就是要为难一下它，于是在它回家的路上设置了多重尺寸重量不同的障碍。

此时月生希望扫地机器人的路线是这样的：

实际情况如何呢？月生对它下达了“回充”指令。

首先，石头扫地机器人T6掉了个头，开始向家的方向前进。在遇到第一个障碍的时候，T6和它打了个照面，然后，冲了过去……

这样一来，第二个纸盒障碍也就没派上用场。不过当扫地机器人遇到第三个障碍时，却顺利检测到并绕过。

第四个障碍它还是撞了过去，不过在第五个面前它小心翼翼地试探了一下，绕了过去。

到达盆和快递盒附近时，石头扫地机器人T6“目测”了一下距离，然后从两者中间穿过。

抵达最后两处障碍时，石头扫地机器人T6量了下距离，发现过不去，随之掉头绕行。

在家门口前，可能是鞋盒没有留够充足的距离能够让机器人回到充电座上，石头扫地机器人T6挤了挤它，最后顺利回充。

▲“麻烦让一下呗”，“好嘞”

尽管路途坎坷，但石头扫地机器人T6克服了重重困难，顺利完成“回充”指令。是不是像极了春运期间不惜一切也要回家团聚的我们呢？

IT之家小编月生尝试多次清扫，以及使用遥控功能将扫地机器人移出底座，在每一次下达“回充”指令后，石头扫地机器人T6都能够完美回到充电座上。（前提是没有长距离的人力搬动过它，以及充电座前无遮挡。）

▲“理想与现实”

虽然和预想的不太一样，但石头扫地机器人T6的表现还是很让人满意的，不过建议使用它的朋友们，别在地上放太轻的物品，尽管它不太会出现找不到家的情况，但它很有可能会推着你的拖鞋跑，甚至会在家中把空瓶子当足球踢。石头扫地机器人T6纵然是比较智能的，但我们的举手之劳可能会减少智能家居的工作量，增加其工作效率。月生用它清扫完小屋，看着打扫干净的地面，心情也更好了~

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