荣耀总裁赵明：余承东双11买手机没有内部优惠价

IT之家11月11日消息 双11期间荣耀推出了12天狂欢大直播活动，今天下午荣耀总裁赵明也在直播间跟网友互动，赵明在直播中表示，自己也在双11买了手机，其中有荣耀20和荣耀9X。

此外，赵明还透露，华为和荣耀高管买手机并没有内部优惠价，余承东双11也买了这两部手机。

另外，赵明还在微博晒出了自己的双11购物清单，里面不仅有荣耀的多款手机、智慧屏，还有荣耀亲选护眼灯、荣耀亲选电动牙刷、博世电动冲击钻等。