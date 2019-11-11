荣耀总裁赵明：余承东双11买手机没有内部优惠价

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家11月11日消息 双11期间荣耀推出了12天狂欢大直播活动，今天下午荣耀总裁赵明也在直播间跟网友互动，赵明在直播中表示，自己也在双11买了手机，其中有荣耀20和荣耀9X。
此外，赵明还透露，华为和荣耀高管买手机并没有内部优惠价，余承东双11也买了这两部手机。
另外，赵明还在微博晒出了自己的双11购物清单，里面不仅有荣耀的多款手机、智慧屏，还有荣耀亲选护眼灯、荣耀亲选电动牙刷、博世电动冲击钻等。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有