实锤！苹果高管透露AR头显将于2022年发布，2023年推AR眼镜

IT之家11月11日消息 尽管此前有消息称苹果计划最早在2020年发布增强现实头戴设备，但一份新报道显示，这种头戴式设备可能还需要几年的时间才会到来。

据The Information报道，苹果目前的目标是在2022年发布增强现实头戴式设备，然后到2023年发布“更时尚”的增强现实眼镜。该报告称，负责AR和虚拟现实（VR）项目的苹果副总裁迈克·罗克韦尔（Mike Rockwell）在10月的内部介绍中向至少1000名Apple Park员工分享了上述时间线。

该报道称苹果的AR头显类似于今年早些时候发布的Facebook的Oculus Quest虚拟现实头显，代号为N301，具有增强现实（AR）和虚拟现实（VR）功能，使用外部摄像头绘制用户周围环境的地图，采用了更时尚的设计，并称苹果希望将重点放在轻巧的面料和材料上，以确保其头显在长时间内能够舒适地佩戴。

报道称该AR头显具有高分辨率的显示屏和摄像头，可以使用户“阅读小文字”并“看到站在虚拟物体前后的其他人”。据称，苹果高管表示，与市场上现有设备相比，该技术将能够以更高的精度绘制房间的表面、边缘和尺寸。

报道指出：“为了说明这些功能，在10月的会议上苹果向与会者展示了一个视频演示，视频展示了将一台虚拟咖啡机放在一个真实的厨房桌子上，房间里有人围着这个桌子。虚拟咖啡机遮盖了站在房间后面的人。”

上述苹果高管表示，该公司计划最早在2021年与第三方软件开发商联系，以鼓励他们为该设备构建应用程序，因此头戴式设备可能会在2022年之前提供预览版。

在苹果公司推出AR头显之后，其还计划发布一副代号为N421的较小的AR眼镜。与头戴式设备不同的是，AR眼镜为可以长时间佩戴而设计。“看到的原型看起来像是价格高昂的太阳镜，带有厚实的镜框，可以容纳电池和芯片”，据一位知情人士说。

苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）此前曾表示，他将增强现实视为“一个大想法，就像智能手机一样。” 据The Information报道，苹果高级管理人员表示，他们相信该设备将在大约十年后取代iPhone。