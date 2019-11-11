《王者荣耀》官方释出最新修复进展：貂蝉皮肤优化步入后期

IT之家11月11日消息 今日晚间《王者荣耀》官方再度放出最新一期的游戏内容优化/修复进展，一起来看一下。

以下问题已经修复，将在本周版本更新后上线：

• 修复了模拟战中偶现十全十美成就未加分的bug

• 修复了模拟战中曹操穿戴抵抗之靴无法免疫控制的bug

• 修复了武则天-幻海之心展示界面局部个别贴图丢失的bug

• 修复了变身大作战中使用传送技能后部分模式中也会使用传送的bug

• 修复了夏侯惇出场动画切换成小乔时,小乔英雄界面的语音和音效仍然为夏侯惇，并未同步切换的bug

• 修复了哪吒2技能伤害减免图标描述错误的bug

优化最新进展

• 貂蝉·仲夏夜之梦回城特效已经进入优化后期，将在最终完成后与大家见面。而圣诞恋歌、逐梦之音、仲夏夜之梦几款皮肤的二技能将还原前的设计,保持不同皮肤之间二技能特效的差异性。预计将在下个强更版本上线。

•露娜·紫霞仙子的局内行走姿势将进行调整，会将局内裙摆调整得更自然一些,优化后效果将在本周版本更新后上线。

• 杨玉环·遇见飞天二技能敌方视角的特效，有召喚师反映红圈过于明显，之所以这样表现是因为在设计眩晕类技能的特效时除了美观程度以外我们还会关注这类技能特效是否有足够强的提示，让对手有躲闪的空间，而过淡的特效颜色一定程度上会影响对手的判断。根据召唤师们的反馈。美术大大在评估后认为杨玉环特效还存在一定优化空间,将于近期版本中进行调优。

• 优化了兰陵王的推荐出装