国家邮政局：双11当日处理5.35亿快件，全行业临时聘用近40万人

据国家邮政局官方消息，11月11日，根据国家邮政局监测数据显示，全天各邮政、快递企业共处理5.35亿快件，是二季度以来日常处理量的3倍，同比增长28.6%，再创历史新高。

国家邮政局表示，预计今年的“双11”旺季高峰期从11月11日持续至11月18日，高峰期间，全行业处理的邮快件业务量将达到28亿件。全行业仍将“错峰发货、均衡推进”作为核心机制，根据各企业的寄递承载能力，计划性的推单放量，严格控制发货量峰值。

国家邮政局表示，为了实现“两不”（全网不瘫痪、重要节点不爆仓）、“三保”（保畅通、保安全、保平稳）目标，在现有服务能力基础上，全行业临时聘用近40万人和12万辆汽车，新增360多万平方米处理场地和3000多套自动、半自动分拣设备。在技术上，无人仓、无人机、无人车逐渐实现量产和规模化应用。全国建成200多个智能化分拨中心，顺丰、京东、菜鸟、苏宁等企业在全国建立多个无人仓。大批能够负重的仓储机器人、配送机器人在不同场合推广应用，自动化识别暴力分拣行为的“违规操作AI智能识别系统”在部分企业上线运行。在城市地区，全国已经累计建设8.2万个末端公共服务站，布放38万多组智能快件箱，对快递末端服务能力形成有效补充。5.9万个农村快递公共取送点的设立，将更好满足农村居民的寄递服务需求。在国际业务方面，快递企业遍布60多个国家的网点、覆盖50多个国家及地区的海外仓和新增的多条国际航线将发挥非常积极作用。在售后方面，能够实现24小时服务的AI智能客服机器人已经在多家企业投入使用，将有效提高高峰期客服能力。

针对消费者关心的旺季农村“最后一公里”问题，国家邮政局相关负责人指出，截至目前，快递网点已覆盖乡镇超过3万个，全国乡镇快递网点覆盖率达到96%，有效提高了农村地区配送能力。