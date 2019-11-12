5G来了，你还会携号转网吗

按照工业和信息化部的统一部署，11月底携号转网就要在全国范围内实施。作为扩大用户自由选择权并平衡运营商竞争的重要手段，携号转网曾被给予厚望。现在通信行业整体进入负增长阶段并且已经开始商用5G，携号转网还能如期望的那样发挥作用吗？

一、行业陷入负增长，还会相互挖墙脚吗

工业和信息化部公布的数据显示，前三季度，电信业务收入累计完成9914亿元，同比持平，9月当月完成1034亿元，同比持平。三大运营商公布Q3经营报告显示，营收全部为负增长。

随着营收的下降，三大运营商净利润也呈现了大幅下滑趋势。在5G亟需大量建设资金的情况下，营业收入和净利润的下滑必将逐步让运营商感受到用于获客成本的捉襟见肘。虽然前9个月三大运营商用户都保持了较大规模的增长。

通信行业早已经是红海市场，而且也早已触及了用户增长的天花板。在获客成本早已高企的当下，有通信行业内部人士爆料称部门地市公司的获客成本超过500元/户。因此，即便有携号转网，运营商也不一定愿意花钱互挖墙脚。

二、监管层积极推动，广大用户就会买账吗

最近工业和信息化部发言人表示，“携号转网”是社会高度关注的惠民工程，也是信息通信行业践行以人民为中心的发展思想，更好造福人民群众的重要举措。除已经试点的省市5个省市外，其他25个省的系统建设改造已经全部完成，正在全国范围内联调联测。

天津、江西、海南、湖北、云南等五个试点省市每天“携号转网”的用户量比较平稳。截止到2019年9月底，这五个试点省市连同原来试验的都在一起，一共办成“携号转网”290万人次。

实际上从2010年11月22日，工业和信息化部在天津、海南启动第一批携号转网试点至今已经9周年。相对于国外比较成熟国家和地区的5%-8%的携转率，国内的携号转网情况并未如预期的火爆，也并未被用户大范围接受。

三、5G已经到来，会对携号转网造成多大影响

10月31日，三大运营商在2019年中国国际信息通信展览会的开幕论坛上将举办5G商用启动仪式，并正式发布了5G套餐，并于11月1日正式上线。从5G牌照发放到5G终端入网可续，再到5G套餐上线，5G已经开启了加速度。

此次三大运营商同步启动5G套餐发售，而且套餐的价位和包含的业务量也在同一区间。对于运营商的这种联合行动，不管是否经过协调一致，在价格因素影响越来越小的情况下，无疑是在突出5G网络能力和服务能力的重要性。

无论是网络能力还是服务能力，在三大运营商中，中国移动是绝对的领导者。无论是过去的4G网络，还是现在的5G网络，中国移动都是规模最大的。而且4G的基站数量超过中国联通和中国电信的加合。截至10月底，5G建成基站，中国移动也是遥遥领先。

实际上，按照“强者恒强”的马太效应理论，虽然携号转网确实能够扩大广大用户的自主选择权，有利于提升“有恨”用户的获得感，而且也可以逼迫运营商更好地提升网络能力、提高服务品质，但是这并不能从根本上改变运营商整体的经营态势。

强者恒强，2G时代如此，3G时代如此，4G时代如此，现在5G时代起始阶段，虽然三大运营商同步发力，但是中国移动已经跑到了领先位置。因此，靠携号转网提升用户获得感或许可以，靠他在一定程度上平衡行业竞争或许也可以，但是期盼靠他改变行业位次，或许是想多了。