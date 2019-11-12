双11期间，华为全员发放“奋斗特别奖”：基线为1个月工资

据蓝血研究报道，在双11期间，华为公司针对员工发放了大额奖金，不过具体细则我们并不清楚。现在网络曝光了华为董事会常务委员会文件《关于颁发奋斗特别奖的决议》，讨论决定发放“奋斗特别奖”。
内容显示，
自美国对华为遏制与打击以来，特别是5月16日美国把华为纳入实体清单后，全体员工努力奋斗，积极补洞，确保了业务连续性的同时，取得了不错的经营业绩。经2019年10月29日常务董事会讨论决定，对2019年做出贡献的在职员工进行表彰，并颁发奋斗特别奖。奋斗特别奖基线为员工的一个月基本工资并结合实际出勤情况折算，具体颁发细则由人力资源部制定，并在2019年11月30日前完成。
本文件管理责任部门是薪酬管理部，由其负责解释和维护。
11月11日，华为公司人力资源部依此出台了《2019年“奋斗特别奖”实施细则》，细则主要内容如下：
公司决定对应对美国打击遏制作出贡献的员工颁发“奋斗特别奖”。发放对象为2019年11月1日在职的华为公司（华为控制及全资子公司）员工，不含2019年年中绩效为C/D、违反竞业协议、有BCG经济类违规或信息安全一级违规等特殊情况。
发放标准基线为员工的一个月基本工资，取自2019年10月当月基本工资，并结合2019年1月1日—11月1日出勤折算系数。奖金在2019年11月底前随工资合并计税发放。