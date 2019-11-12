双11期间，华为全员发放“奋斗特别奖”：基线为1个月工资

据蓝血研究报道，在双11期间，华为公司针对员工发放了大额奖金，不过具体细则我们并不清楚。现在网络曝光了华为董事会常务委员会文件《关于颁发奋斗特别奖的决议》，讨论决定发放“奋斗特别奖”。

内容显示，

自美国对华为遏制与打击以来，特别是5月16日美国把华为纳入实体清单后，全体员工努力奋斗，积极补洞，确保了业务连续性的同时，取得了不错的经营业绩。经2019年10月29日常务董事会讨论决定，对2019年做出贡献的在职员工进行表彰，并颁发奋斗特别奖。奋斗特别奖基线为员工的一个月基本工资并结合实际出勤情况折算，具体颁发细则由人力资源部制定，并在2019年11月30日前完成。

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