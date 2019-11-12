发行商确认《死亡搁浅》PC版会同时登陆Steam和Epic游戏商店

IT之家11月12日消息 据外媒报道，小岛秀夫大火的游戏新作《死亡搁浅》早前确认将推出PC版，而近日据游戏发行商505 Games表示，《死亡搁浅》PC版将于2020年夏季到来，届时会同时登陆Steam和Epic游戏商店。

虽然Epic希望借此壮大自己的用户群且已将多款游戏大作招至麾下，不过PC玩家往往对其平台付费政策感到不满，这也成为其与Steam平台竞争的一大掣肘因素，而且Epic平台的独占大部分是限时的。