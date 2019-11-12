2684亿：4个数据拆解“超级工程”天猫双11

2019天猫双11落幕了，交易额最终定格在2684亿。

刷新纪录毫无悬念。从最初的96秒破百亿、64分钟破千亿、14小时20分破2000亿，再到16小时31分超越去年全年……每1秒，天猫双11都有新的记录产生。

习惯了被“千亿”交易额刷屏，人们开始关注数字背后的秘密：增长发生在哪些订单里？什么人在买？什么人在卖？“凌晨下单、上午送达”的奇迹是怎么发生的？阿里技术系统如何抗住2684亿交易额的压力？

数据纷繁复杂，拆解开来，不过几个简单的数字：

物流订单12.92亿、阿里云峰值54.4万笔/秒、支付宝OceanBase每秒处理峰值6100万次、淘宝直播促成交易近200亿……

这些数字仿佛一个商业的“超级工程”，诉说着新消费的无限潜能。而当天猫双11走进第11个年头，这些数字不断被刷新，其意义又远比数字重要。

12.92亿订单

总成交额之外，物流订单量是唯一能在双11直播间滚动播出的数据。

今年，天猫双11全天物流订单达12.92亿，创造了新的记录。物流破10亿订单仅用16小时33分钟，比去年提前6小时45分钟。

如今再谈双11物流，很少人会再提“爆仓”，人们更关心整个快递行业如何进行数智化升级。

“天猫双11早过了靠堆资源应对的阶段，而要通过数字化方式盘活每个物流要素，使其运转更充分、高效。”11月11日下午，菜鸟网络总裁万霖在介绍2019年天猫双11物流运行情况时表示。

万霖称，经过11年双11，快递物流业早已脱胎换骨。双11期间，菜鸟全球物流伙伴共计300+万人，物流运输车辆20+万辆，出口包机100架次，菜鸟驿站40000+，进口保税仓面积100万平，全球好货备货量500万吨，长三角经济圈通达系包裹72小时达。

今年天猫双11，作为菜鸟物流的掌舵人，万霖更关心两大核心要素：数智化和绿色。

万霖称，快递行业数智化正渐入佳境。从自动流水线超5000公里，到数字化仓落地，从智能供应链普惠商家，到跨境“秒级通关”，再到末端IoT数字化，菜鸟正在让每一个包裹、每一辆车、每一个仓库成为数字化节点，连结成一张数智化网络。

至于“绿色双11”，万霖认为，电商供应链比传统链路更短，效率更高，更节省材料。今年双11，通过“原箱+利用旧箱”发货，可以节省约2000多万个包裹。

菜鸟推出的“回箱计划”也已全面升级，除了全国4万个菜鸟驿站以外，还有3.5万个圆通、中通、申通、韵达、百世的快递网点，都可接收快递包装物并分类回收、再次利用，形成环保循环。

“天猫双11物流订单量增长纪录不断刷新，是新消费带来的中国强劲内需的集中爆发，也让双11成为全球独一无二的物流大考。”万霖说。

54.4万笔/秒

“今年双11，我们把‘最要命’的系统全都放在云上。”11月11日晚，阿里巴巴集团CTO、阿里云智能总裁张建锋在杭州双11主会场直言。

说“要命”并不为过，过去24小时，是阿里技术上最经受考验的一次。

11日零点刚过1分36秒，天猫双11成交总额便突破100亿元，成交速度比去年更快。订单创建峰值更是创下新的世界纪录，达到54.4万笔/秒，是2009年第一次双11的1360倍。这其中的每一笔订单、每一次交易、每一笔支付、每一个包裹都不能出错，是非常大的技术挑战。

平稳度过2019天猫双11流量峰值后，阿里巴巴正式宣布，其核心系统已100%跑在阿里云公共云上。这意味着，中国唯一自研的飞天云操作系统，成功扛住全球最大规模的流量洪峰。

“不是任何一朵云都能经受这样的考验，只有阿里云可以，飞天云操作系统是一朵完全自研的云，也是中国唯一自研的云。”张建锋表示，阿里云可以承载阿里巴巴这样万亿规模的核心系统，是全球第一个做到的。放眼全球，同为云计算巨头的亚马逊、微软、Google，都尚未迈出这一步。

这背后，是阿里巴巴历时10年投入的，中国唯一自研的飞天云操作系统。张建锋介绍，2009年，从第一行代码开始，王坚博士带领同事开始自研“云操作系统飞天”，2011年首次应用自研数据库OceanBase，2014年实现异地多活，2015年实现混合云弹性架构，2018年首次应用神龙服务器，2019年实现核心系统100%上公共云。

从去年开始，阿里云决定将整个阿里巴巴经济体核心系统全部上云。300多个日夜里，阿里巴巴将线下数据中心的上万个应用、数以十万计的服务器、数百万容器向公共云平台迁移。两个月前，阿里巴巴悄悄完成了这一浩大的迁徙工程。然而，淘宝、天猫的消费者和商家对这个“给飞机换引擎”的过程毫无感知。

张建锋透露，阿里巴巴自研的含光芯片将在明年的天猫双11大规模应用。今年，AI技术已经广泛应用在这个全球最大规模的商业协同中，熟练运用11种语言的客服小蜜在全球100多个国家和地区承担了大部分客服咨询，AI指挥的仓储机器人也让发货能力提升了60%。

“今年双11，阿里仍然是一家在高速飞行中的飞机，我们成功地在这个过程中换上了全新的引擎。”很多人问张建锋，核心系统上云到底意味着什么？

张建锋解释，“以前的云都是为一些非核心负载用的，阿里云把原来专用的现在变成公共云，大家都可以来享受普惠服务，我们有最好的系统，你们也可以在上面跟我们一样使用。”当今天的峰值成为明天的常态，商家将面临更大的订单压力，张建锋希望，通过阿里云，天下所有客户都能具备与阿里巴巴同等的计算能力。

6100万次/秒

2684亿订单落下帷幕，作为交易的基础，支付宝再次展示了世界级的数字金融计算能力，OceanBase每秒处理峰值达到6100万次；在东南亚等国，六个当地版“支付宝”顶住的全天流量是平时的26倍。

商家的信心是最好的证明。今年天猫双11，从贷款备货到分期卖货，数字金融工具渗透到了商家经营的方方面面。据了解，为了多备货，8月至11月初，300万商家从网商银行获得了3000亿的资金支持。

“我们一直强调内需、科技、全球化，从科技层面今年做足了功夫。”蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋双11当天告诉媒体，除了网商银行帮助大家提前备货，今年不一样的地方在于，“本店支持花呗”成了流行语。据悉，天猫双11期间，超过800万商品开通了花呗分期免息，最长免息期达到24期。

数据显示，使用了网商贷的商家比没有使用的商家销售增速至少快了50%。天猫双11期间，开通花呗分期的商品，平均销售额同比增长超过90%。

作为“全球狂欢节”，今年天猫双11共有泰国TrueMoney、印尼DANA、马来西亚TnGD、菲律宾GCash、孟加拉bKash、巴基斯坦Easypaisa等6个本地版“支付宝”加入，比2018年再多2个。

就像中国的支付宝必须通过多年天猫双11尖峰历练一样，本地钱包们也度过了本年度的网购峰值压力。来自支付宝的最新数据显示：2019天猫双11当天，六个当地版“支付宝”顶住的全天流量是平时的26倍。

同时，支付宝区块链技术首次全面应用到天猫双11。2019年天猫双11，超过4亿件跨境商品添加了区块链“身份证”，比去年多了2.7倍。

据了解，区块链存证技术首次应用于保护“卖家秀”，500万商品图片版权信息可以1秒登记在链，防止其他平台商家盗用、侵权。据悉，区块链技术在供应链金融方面的解决方案，已经帮助3万天猫双11小微商家获得了供应链贷款。

井贤栋认为，区块链在数字经济里面应用越来越多，有越来越重要的价值。基于这样的技术实力，支付宝还接住了商家和消费者“支付”以外的新需求，见证了数字金融成为拉动内需的新引擎。

直播引导近200亿

今年天猫双11还未开启，社交媒体便被直播惊人的带货力刷屏。今年双11开场仅1小时03分，直播引导的成交就超过去年双11全天；8小时55分，淘宝直播引导成交已破100亿。

在最终成交的2684亿中，淘宝直播带来的成交接近200亿，占总成交额约1/10。其中，超过10个直播间引导成交过亿，家装和消费电子行业直播引导成交同比增长均超过400%。

围绕淘宝直播的关键词，除了“李佳琦”、“薇娅”，更有“村播”、“直播卖车”、“全球直播”等新的玩法。

据悉，今年有超过50%的商家都通过直播的方式进行卖货，几乎进入“全民直播”的阶段。甚至连家电、汽车等几乎所有行业都将直播作为标配，例如沃尔沃等十多个汽车品牌，都赶在天猫双11开起了淘宝直播，上千家汽车4S店涌入，原本线下店的2000多金牌导购，则纷纷转型淘宝主播。

过去，大众认为只有网红才会做主播。但今年，近百个品牌的总裁、高管亲自上阵，进淘宝直播间带货，像宝洁的副总裁就在直播间里现场与粉丝互动，发送礼品。

在下沉市场，更有1.5万名村播走进田间地头开播，20多位县长排队进直播间吆喝当地特产。猎云网获悉，单是在预售的十天之内，农民主播们就卖出了超过3万吨农货。一位主播告诉猎云网，通过直播开蚌卖珍珠，他的销售额翻了近千倍。

放眼全球，Lazada集团今年双11的第一个小时，就在东南亚六国（新加坡、越南、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚和泰国）收到超过300万订单，打破去年记录。截至11日中午12点整，Lazada跨境销售额达到去年双11同时间段成交的200%。

Lazada泰国直播业务高级副总裁刘芳君告诉猎云网，Lazada从2018年11月才于泰国率先推出，主要是为本地商家提供私域运营工具。“Lazada涨势非常迅速，目前已在泰国、越南、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚、新加坡六国陆续启动，目前每个月直播规模能达到上千场，数千名商家已经在Lazada平台举行了几万场直播，累计观看超过2500万人次。”刘芳君说。

刘芳君称，直播业务最早从2016年一路发展起来的，目前在国内已经成为一个新的产业发展，而在海外，新的需求正在崛起。

话语间，直播间的交易额依旧在滚动，交易额背后，巨大商业机器的齿轮正在急速运转。