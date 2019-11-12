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肯德基、星巴克热销？天猫双11餐饮首次诞生亿元玩家

2019-11-12 6:38:12来源：网易科技作者：-责编：懒猫评论：

11月12日消息，2019年天猫双11全球狂欢节落下帷幕，全天总交易额突破2684亿元。


阿里本地生活平台数据显示，肯德基仅8个多小时就进入“亿元俱乐部”，11日当天，肯德基最终以超1.5亿成交额成本地生活最受欢迎品牌；星巴克紧随其后，在21:23进入“亿元俱乐部”。此外，麦当劳30分钟内交易额超越去年全天，汉堡王62分钟交易额超越去年全天，肯德基78分钟交易额超越去年全天，93分钟，必胜客交易额超越去年全天。

“吃货们”还一举吃出本地生活行业首个“亿元俱乐部”成员，11日上午8点29分，口碑饿了么宣布，肯德基在天猫双11的销售额突破1亿元，肯德基24小时最终销售额最终超1.5亿元。11日21:23，第二个“亿元户”出现，星巴克成为本地生活行业又一个单日销售额过亿的餐饮品牌。

数据显示，饿了么交易额城市top5榜单，被“上北杭深广”五城用户包揽了；口碑交易额top5城市为上海、北京、青岛、深圳和杭州。杭州消费者买走超19000对鸡翅获封双11“炸鸡之城”，上海用户消费超20000单洗浴套餐成“桑拿之城”；小城青年正在成为本地生活行业“深度用户”，数据显示，黑龙江五常市用户双11商超零食订单同比增长260%，浙江省德清县水果订单同比增长173%。

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关键词：天猫

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