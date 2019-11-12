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魅族双11战报出炉：旗舰销量同比增长38%，魅族16s Pro最受欢迎

2019-11-12 14:43:28来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家11月12日消息魅族刚刚公布了双11的战报，战报显示魅族旗舰系列手机销量同比增长38%。

此外，魅族手机产品客单价同比增长23%、预定成交率 95%，年轻用户占比76%、配件11.11当天销售额同比增长39%。

其中魅族全平台手机销量前三名依次是旗舰机魅族16s Pro、最新发布的魅族16T以及魅族16s。

排名方面，魅族获天猫、苏宁双11国内手机品牌累计销售额TOP 7，京东双11国内手机品牌累计销售额TOP 8。

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关键词：魅族

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