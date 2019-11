IT之家11月12日消息 今日,高通官方正式宣布第四届骁龙技术峰会将于12月3-5日在夏威夷茂宜岛举行,IT之家已经收到了本次骁龙技术峰会的邀请函,12月3日,IT之家将在夏威夷为小伙伴们带来第一时间的新闻报道。

按照惯例,每一届的骁龙技术峰会上,高通都会亮相新一代产品及技术,今年的峰会,备受大家期待的骁龙865有望正式露面。

目前关于骁龙865的详细参数尚不清楚,不过此前有相关爆料消息显示,骁龙865将搭载一个高频A77+3个A77+4个A55内核。

其中包括,CPU:1*A77(2.84GHz )+3* A77(2.42GHz)+4* A55(1.8GHz);GPU:Adreno 650 (587MHz )

根据之前的报道,骁龙865的基准测试显示该处理器有着4,034的单核分数和12100的多核分数,芯片的功率效率将提高20%。

值得一提的是,邀请函上,标注着「Say“Aloha”to the future of 5G and more」,这意味着5G将成为本次峰会的重点,骁龙865可能会同时推出5G版本和4G版本。