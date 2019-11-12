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富士康股东被列为被执行人，执行标的超10万

2019-11-12 16:19:18来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家11月12日消息 根据天眼查数据显示，富士康股东富泰华工业（深圳）有限公司于11月11日被列为被执行人，执行标的为104879。

富泰华工业（深圳）有限公司成立于2007年3月，法定代表人为刘颖昕，主要经营范围包括：开发、设计、气动控制元件、 移动电源、手机、移动通信系统及其零配件、计算机主机板与外围设备等。值得注意的是富泰华工业（深圳）有限公司由中坚企业有限公司全资控股，而后者也是富士康的控股股东。

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关键词：富士康

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