海信金刚6手机公布：机身5510mAh+4500mAh充能护甲

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IT之家11月12日消息 近日海信公布了一款名为海信金刚6的新机，该机主打长续航，机身内置5510mAh电池，同时在充能护甲中内置4500mAh电池，实现10010mAh的超大电量。
此外，金刚6采用了6.52英寸HD+水滴屏，后置1300万+200万+200万像素三摄，前置800万像素自拍摄像头，内置4+128或6+128GB存储。
海信还邀请了知名演员杨烁代言这款手机，目前该机的售价和上市时间以及更加详细的配置还未公布。
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