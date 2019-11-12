国务院官方科普携号转网需注意哪些事儿

IT之家11月12日消息 目前各运营商已经陆陆续续在全国各地开展携号转网业务，近日国务院官方App联合工信微报共同为大家科普了一下携号转网所需要知道的一些小知识，一起来看一下。

• 什么是携号转网？

携号转网服务’是指在同一本地网范围内蜂窝移动通信用户（不含物联网用户）变更签约的基础电信业务经营者而用户号码保持不变的一项服务。

• 携号转网到你家了么？

第一阶段：截至9月19日（已完成）

天津、海南、江西、湖北、云南5省（市）完成试验，已正式提供携号转网服务。

第二阶段：11月10日至25日



其他26个省（自治区、直辖市）"携号转网”服务上线试运行。

第三阶段：11月30日前全国范围内正式提供携号转网服务。

• 我的手机号可以携号转网么？

携出方——当前签约的电信业务经营者

·携入方——拟签约的电信业务经营者

申请携号转网的用户，应同时满足以下条件:

• 已在携出方办理真实身份信息登记；

• 处于正常使用状态（非挂失、停机等）

• 与携出方结清申请携号转网号码的已出账电信费用，如有未出账的电信费用（如国际漫游费用等），与携出方已约定缴费时间和方式；

• 申请携号转网的号码与携出方无在网约定期限限制的协议，或已解除在网

• 距离最近一次携号转网已满*120个自然日。

• 如何确认自己的号码是否满足条件？

用户编辑短信CXXZ#用户名#证件号码"至10001（电信）10086（移动）10010（联通）查询是否符合携转条件。

·对于满足条件的，如有携号转网后受影响的其他业务，携出方会在反馈查询结果的同时提醒用户。

·对于不满足条件的，携出方会一次性明确告知用户不满足条件的原因及咨询途径，并通过客服电话等方式为用户提供实现满足条件的咨询。

• 如何办理?



• 满足携转条件的用户向携岀方申请获得授权码

• 到携入方申请办理携入，办理完成后携入方为用户提供新的移动电话卡

• 需要带啥？

1与在携出方所登记身份信息一致的有效身份证件；

2有效期内的携出授权码。

• 余额账单怎么处理?

余额账单应按照携出方用户注销时的规则处理用户账户余额和提供账单服务。

• 如果条件都满足,仍遇到故意为难怎么办?

《携号转网服务管理规定》规定，电信业务经营者在提供携号转网服务过程中，无正当理由不得拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网服务。