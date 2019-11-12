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小米笔记本终极战报：单日销售额破3.5亿，斩获11项第一

2019-11-12 18:21:12来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家11月12日消息 根据小米笔记本官方的消息，11月11日当天小米笔记本单日销量破7.6万台，单日销售额破3.5亿，共斩获 11项 第一。

在京东平台，小米笔记本获得了12“ 轻薄销量/销售额双第一，14“轻薄销量/销售额双第一，14” AMD轻薄本销量第一。

在天猫平台，小米笔记本获得了12“ 轻薄本销量/销售额双第一。

在苏宁平台，小米笔记本获得了12”轻薄本销量/销售额双第一，AMD笔记本销量/销售额双第一。

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关键词：小米笔记本

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