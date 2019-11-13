苹果：所有《财富》500强企业都在使用我们的产品

IT之家11月13日消息 据外媒消息，在2019年JNUC大会上，苹果产品营销部门的杰里米·布彻(Jeremy Butcher)上台，向苹果社区介绍了苹果企业领域的最新进展。他强调，所有《财富》500强公司都在使用苹果产品。

报道中称，如果你身处2007年，那么你就会知道当时的企业环境是围绕Microsoft Exchange、Microsoft Active Directory、Microsoft office以及Microsoft的所有东西构建而成的，那时候只有“有创造力的人”才会在工作中使用Mac电脑。

iPhone发布后，C级员工想要在iPhone上接收电子邮件是很难的，当然后来可以了，但这是一个缓慢的过程；现在看来，当时苹果将ActiveSync整合到iPhone OS 2.0是相当重要的决定，在iPhone设备上内置Exchange电子邮件对他们（微软）而言，简直就是特洛伊木马。

杰里米还表示，苹果的目标就是帮助企业客户，以保证他们企业的安全、管理、部署以及提高生产力。如果你在2009年告诉我，所有的《财富》500强企业都会使用苹果的设备，我可能会认为你疯了，但事实就是如此。苹果公司在当下的企业领域是一位重要的参与者，而且它并没有停下前进的步伐。