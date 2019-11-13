虎牙第三季度营收23亿元，净利同比增117.1%

新浪科技讯 北京时间11月13日早间消息，虎牙（NYSE：HUYA）今日发布了截至9月30日的2019财年第三季度财报。报告显示，虎牙第三季度总净营收为22.651亿元人民币（约合3.169亿美元），与去年同期的12.766亿元人民币相比增长77.4%；净利润为1.232亿元人民币（约合1720万美元），与去年同期的净利润5680万元人民币相比增长117.1%。

2019年第三季度亮点

第三季度的总收入为人民币22.651亿元（3.169亿美元），相比2018年同期的人民币12.766亿元增长77.4%。

第三季度美国会计准则下归属于虎牙的净利润为人民币1.232亿元（1720万美元），相比2018年同期的人民币5680万元增长117.1%。

第三季度非美国通用会计准则下归属于虎牙的净利润为人民币2.064亿元（2890万美元），相比2018年同期的人民币1.210亿元增长70.5%。

第三季度的移动端平均MAU（移动端平均月活用户数）为6380万，相比2018年同期的4940万增长29.1%。

第三季度的平均MAU（月活用户数）为1.461亿，相比2018年同期的9900万增长47.6%。

第三季度的付费用户数为530万，相比上季度的490万增长8.7%，相比2018年同期的420万增长28.5%。

虎牙首席执行官董荣杰表示：“本季度我们的实际营收再次超过管理层上季度给出的收入指引高端，同时我们的技术创新进一步提升了广大用户和主播在虎牙平台的使用体验。移动化策略以及我们在暑期推广的电竞活动带来了第三季度平均月活用户数的强劲增长，尤其是移动端平均月活用户数环比增长约14.1%。凭借出色的业绩记录，我们有信心虎牙将继续其核心业务的增长，为公司长期探索国内外更多元化的商业机会奠定坚实的基础。”

虎牙首席财务官沙大川表示：“虎牙稳健的第三季度业绩反映了我们团队实现业务持续增长的同时提升运营效率的执行力。由于内容成本和带宽利用效率的改善，非美国通用会计准则下的毛利率从上一季度的16.9%增至本季度的18.3%。非美国通用会计准则下的经营利润率由上一季度的5.8%增至本季度的6.5%，这得益于持续提升的运营杠杆效应以及公司在国内外市场实施了以投资回报率为目标的推广营销策略。基于我们的变现能力和持续提升的成本效益，我们相信虎牙将为股东带来长期价值。”

保持稳健增长势头营收利润持续扩大

财报显示，2019年第三季度，虎牙的总收入为人民币22.651亿元（3.169亿美元），相比2018年同期的人民币12.766亿元增长77.4%。非美国通用会计准则下，即剔除股权激励费用的经营利润为人民币1.470亿元（2060万美元），相比2018年同期的人民币6150万元增长139.0%，归属于虎牙的净利润为人民币2.064亿元（2890万美元），相比2018年同期的人民币1.210亿元增长70.5%。自2017年第四季度以来，虎牙已连续八个季度实现盈利。

营收构成方面，2019年第三季度，虎牙来自于直播的收入为人民币21.561亿元（3.017亿美元），相比2018年同期的人民币12.165亿元增长77.2%。主要的增长原因是虎牙付费用户平均花费以及付费用户数量均有所增加。付费用户平均花费的增长主要由于内容吸引力的增强、用户体验的提升以及产品功能的升级。付费用户数量的增长主要得益于公司移动化策略的推进、平台内容产品多样性以及在营销推广和付费率提升上的持续努力。本季度虎牙来自广告和其他业务的收入为人民币1.090亿元（1520万美元），单季度首次突破人民币一亿元，相比2018年同期的人民币6010万元增长81.3%。该增长主要来自于游戏广告商的需求增加，新上线广告投放平台的推动以及虎牙品牌在中国互联网广告市场得到进一步认可。

按照美国通用会计准则，2019年第三季度，虎牙的毛利润为人民币4.063亿元（5680万美元），相比2018年同期的人民币1.937亿元增长109.7%。本季毛利率从2018年同期的15.2%增长至17.9%，主要是得益于公司变现能力的提高、宽带技术进一步提升以及规模经济效应。2019年第三季度归属于虎牙的净利润达到人民币1.232亿元（1720万美元），相比2018年同期的人民币5680万元增长117.1%。

截至2019年9月30日，虎牙拥有现金、现金等价物、短期存款和短期投资计人民币95.372亿元(13.343亿美元)。2019年第三季度，经营活动产生的现金流为人民币3.022亿元(4230万美元)，而2018年同期为人民币2.377亿元。

根据虎牙公布的指引，目前虎牙预计2019年第四季度总收入将在人民币23.4亿元至人民币24.2亿元，高于绝大部分华尔街分析师对第四季度业绩的预期。随着业绩表现节节高升，虎牙也逐步获得资本市场的广泛认可。近日，全球主要股票指数提供商MSCI首次将虎牙纳入MSCI全球标准中国指数。