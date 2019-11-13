腾讯QQ新增隐私保护指引，公开详细权限使用规则

IT之家11月13日消息 日前，QQ上线隐私保护指引，公开了详细权限使用规则，包括相机、联系人、健康、地理位置、麦克风、相册与提醒等方面。目前，iOS与安卓用户均可通过设置-关于QQ与帮助-隐私保护指引查看详细权限使用规则。

腾讯表示，其会采用符合业界标准的安全防护措施来保护用户的个人信息安全，避免遭到未经授权的访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失，并会努力使用各种合理的制度、技术、程序以及物理层面的措施来保护用户的个人信息，包括但不限于防火墙、加密（例如SSL）、去标识化或匿名化处理、访问控制措施等。

腾讯指出，用户可以通过系统设置内关于QQ的应用权限设置，逐项查看以下个人信息的访问权限开启状态，并可以决定开启或关闭这些权限（QQ会指引用户在设备系统中完成设置）。开启这些权限即代表用户授权QQ可以收集和使用这些个人信息来实现以下的功能，关闭这些权限即代表用户取消了这些授权，则QQ将不再继续收集和使用用户的这些个人信息，也无法为用户提供以下与这些授权所对应的功能。用户关闭权限的决定不会影响此前基于用户的授权所进行的个人信息的处理。

以下为QQ公布的详细权限使用规则：

相机

扫一扫

拍摄

音视频

空间留言板，发表自定义背景图片留言

空间签到，发表自定义图片签到

空间编辑说说，发表带图说说

空间日志/手账，选发表带图日志

空间小秘密，发表自定义背景图片

订阅号编辑，修改用户头像

空间自定义红包，自定义红包封面

空间老照片修复，照片用于修复

群应用，上传图片到群相册

联系人

通讯录

新手引导，匹配通讯录好友

健康

QQ运动，获取用户步数，根据步数完成相应任务

地理位置

发送地理位置

附近的人

收藏地理位置

空间签到，获取用户所在城市的天气

空间直播，根据用户位置推荐直播

空间小秘密，表明小秘密在哪个城市发布

空间说说编辑，发表说说带地址位置

QQ天气，获取用户所在城市的天气

QQ运动，参与运动奖金赛

群管理，按地理位置搜索，附近的群，群签到

QQ个签，获取地理位置组成个性签名

麦克风

语音通话

录音

收藏录音

空间小秘密，发表语音秘密

相册

相册

收藏相册

个人资料添加照片

换头像

空间留言板，发表自定义背景图片留言

空间签到，发表自定义图片签到

空间编辑说说，发表带图说说

空间日志/手账，选发表带图日志

空间小秘密，发表自定义背景图片秘密

订阅号编辑，修改用户头像

空间自定义红包，自定义红包封面

空间老照片修复，照片用于修复

群应用，上传图片到群相册

QQ打卡，下载打卡图片到本地

群二维码图片下载

空间老照片修复，下载修复的照片到本地

空间手账，下载手账图片

提醒