内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

腾讯QQ新增隐私保护指引，公开详细权限使用规则

2019-11-13 7:35:17来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家11月13日消息 日前，QQ上线隐私保护指引，公开了详细权限使用规则，包括相机、联系人、健康、地理位置、麦克风、相册与提醒等方面。目前，iOS与安卓用户均可通过设置-关于QQ与帮助-隐私保护指引查看详细权限使用规则。

腾讯表示，其会采用符合业界标准的安全防护措施来保护用户的个人信息安全，避免遭到未经授权的访问、公开披露、使用、修改、损坏或丢失，并会努力使用各种合理的制度、技术、程序以及物理层面的措施来保护用户的个人信息，包括但不限于防火墙、加密（例如SSL）、去标识化或匿名化处理、访问控制措施等。

腾讯指出，用户可以通过系统设置内关于QQ的应用权限设置，逐项查看以下个人信息的访问权限开启状态，并可以决定开启或关闭这些权限（QQ会指引用户在设备系统中完成设置）。开启这些权限即代表用户授权QQ可以收集和使用这些个人信息来实现以下的功能，关闭这些权限即代表用户取消了这些授权，则QQ将不再继续收集和使用用户的这些个人信息，也无法为用户提供以下与这些授权所对应的功能。用户关闭权限的决定不会影响此前基于用户的授权所进行的个人信息的处理。

以下为QQ公布的详细权限使用规则：

相机

  • 扫一扫

  • 拍摄

  • 音视频

  • 空间留言板，发表自定义背景图片留言

  • 空间签到，发表自定义图片签到

  • 空间编辑说说，发表带图说说

  • 空间日志/手账，选发表带图日志

  • 空间小秘密，发表自定义背景图片

  • 订阅号编辑，修改用户头像

  • 空间自定义红包，自定义红包封面

  • 空间老照片修复，照片用于修复

  • 群应用，上传图片到群相册

联系人

  • 通讯录

  • 新手引导，匹配通讯录好友

健康

  • QQ运动，获取用户步数，根据步数完成相应任务

地理位置

  • 发送地理位置

  • 附近的人

  • 收藏地理位置

  • 空间签到，获取用户所在城市的天气

  • 空间直播，根据用户位置推荐直播

  • 空间小秘密，表明小秘密在哪个城市发布

  • 空间说说编辑，发表说说带地址位置

  • QQ天气，获取用户所在城市的天气

  • QQ运动，参与运动奖金赛

  • 群管理，按地理位置搜索，附近的群，群签到

  • QQ个签，获取地理位置组成个性签名

麦克风

  • 语音通话

  • 录音

  • 收藏录音

  • 空间小秘密，发表语音秘密

相册

  • 相册

  • 收藏相册

  • 个人资料添加照片

  • 换头像

  • 空间留言板，发表自定义背景图片留言

  • 空间签到，发表自定义图片签到

  • 空间编辑说说，发表带图说说

  • 空间日志/手账，选发表带图日志

  • 空间小秘密，发表自定义背景图片秘密

  • 订阅号编辑，修改用户头像

  • 空间自定义红包，自定义红包封面

  • 空间老照片修复，照片用于修复

  • 群应用，上传图片到群相册

  • QQ打卡，下载打卡图片到本地

  • 群二维码图片下载

  • 空间老照片修复，下载修复的照片到本地

  • 空间手账，下载手账图片

提醒

  • 全新安装登录页

  • 设置-消息通知

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：腾讯QQ

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有