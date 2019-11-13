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AirPods若是一家公司，其价值或达1750亿美元

2019-11-13 8:31:11来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月13日消息 据AppleInsider消息，开发者迈达斯·科万特(Midas Kwant)在推特发文称，苹果在2016年发布AirPods一年后，卖出了1600万副，去年卖出了3500万副。Kwant认为，2019年预计将售出5000万到6000万副AirPods。

Kwant预测，到2020年，苹果AirPods的销量将达到1亿副。平均售价在200美元左右，也就是200亿美元的收入。净利润为35%，年利润为70亿美元。按照相当保守的25倍市盈率计算，Kwant认为这将是1750亿美元的估值。

AppleInsider指出，如果AirPods是一家公司而不是苹果的产品的话，那么其知名度及品牌吸引力远不及苹果公司，也不可能获得苹果用户群的青睐。对任何一位企业家来说，创造出一款高质量的新型耳机都不是一件简单的事。但是基于现有的AirPods规模及知名度，如果它是一家独立公司且知名度规模也是如此，那么其市值不会很低，Kwant给出的估值是1750亿美元。

苹果似乎想在各个方面都有所建树。其Apple Music与Spotify竞争，耳机方面苹果还以30亿美元的价格收购了Beats，并将其发展为一个新的系列，要知道4年前苹果决定收购beats的时候，没人会想到beats会有今天这样的成绩；另外苹果HomePod、Apple TV、AirPods、A系列芯片以及之前买下了英特尔的5G基带技术等，都体现了苹果这一点。

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关键词：苹果AirPods

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