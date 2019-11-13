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非魅族手机版的魅族游戏中心App安卓版上线

2019-11-13 10:31:50来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月13日消息 据魅族官方消息，非魅族手机版的魅族游戏中心App上线，非魅族手机、电脑模拟器均可使用。

非魅族手机游戏中心官方使用指南

手机安装

下载魅族游戏中心，安装后点击手机桌面App进入即可，点击下载

模拟器安装

电脑模拟器的安装步骤和手机的操作一致，想在电脑模拟器上登录Flyme帐号玩游戏的魅友可以下载应用市场搜索下载，下载安装包APK文件后直接导入模拟器，即可在模拟器上安装游戏使用。

魅族游戏中心全版本游戏

非魅族手机版本的魅族游戏中心App中的游戏是和魅族手机中的游戏中心App一样的，原先在魅族手机上玩的游戏，在电脑或者其他手机上同样都可以下载登录。

登录Flyme账号后，就可以搜索下载对应的游戏了。如果手机原先没有安装魅族游戏框架，打开游戏时会自动弹出安装魅族游戏框架的提示，安装后即可登录Flyme账号进入游戏。

安装游戏框架也进不了游戏？

因为部分机型有软件获取权限的限制，会出现闪退或者无法登录账号、进入游戏的情况，可以按照以下步骤处理。

1、下载最新版本魅族游戏框架并安装，下载链接，点击此处

2、前往手机管家或应用管理中，开启魅族游戏框架的自启动、关联启动、联网等权限。

3、在存储盘中依次创建文件夹meizu，打开后创建文件夹game_sdk，打开后再创建一下文件夹.cache（注意前面有.）。即创建好的目录为/meizu/game_sdk/.cache

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关键词：魅族游戏中心魅族

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