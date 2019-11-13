双11快递被大火烧毁，该怎么理赔？

IT之家11月13日消息 双11购物虽然已经结束，但等待双11快递包裹的心情更令人激动。不过双11期间，两则快递被大火烧毁的消息令人揪心。

据报道，11月12日，一辆北京开往湖南的百世快递公司物流车在河南安阳起火。这辆车长约15米，满载快递包裹，车身有大量火光冒出，浓烟滚滚。据消防人员介绍，车厢内包裹重13吨，现场无人员伤亡。

11月11日，广州一快递点突发火灾，店铺燃烧面积约4平方米，主要燃烧物是快递包裹。街坊说，开始火都喷出来了，楼上楼下都住着人，自己快递也被烧了。

那么，快递被大火烧毁该怎么获得理赔呢？

根据以往惯例，买家是不会有损失的。

通常来说，在快递发生烧毁之后，还需进一步调查起火原因，并且快递公司会抓紧统计具体货物件数和损失等相关数据，并积极和卖家沟通处理赔偿事宜。 能补发的商品就补发，如遇不能补发商品或消费者不愿再重新购买的商品，由买家提供网上交易截图等相关凭证给快递公司，快递公司会在第一时间内根据商品实价进行理赔。所以，买家不必再担心自己会有损失，只是你的宝贝可能会晚点到。

而对于卖家来说，快递在运输过程中发生意外的，直接受损的是快递的寄件方，应按照“谁揽收谁赔偿”的原则先行赔偿。对于确定在事故中损毁的快件，相关快递公司的收件点工作人员通常会通过电子单主动与寄件人联系。

如果寄件人选择保价并支付保价费，应按照保价条款的约定进行赔偿，该类条款一般都限定实际赔偿额不得超过货物的声明价值。因此，卖家在邮寄价值较大或贵重物品时，应该如实上报货物的保价声明价值，避免因保价声明价值远低于实际价值而导致自身利益受损。

根据《快递市场管理办法》规定，在快递服务过程中，快件（邮件）发生延误、丢失、损毁和内件不符的，经营快递业务的企业应当按照与用户的约定，依法予以赔偿。企业与用户之间未对赔偿事项进行约定的，对于购买保价的快件（邮件），应当按照保价金额赔偿。对于未购买保价的快件（邮件），按照《邮政法》《合同法》等相关法律规定赔偿。通常，对于贵重物品，快递在寄件的时候就明文建议进行保价，如果没有保价，通常就是论斤赔或者按照运费的数倍进行赔偿。当然也可以和快递公司具体协商。

《合同法》规定，承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任，但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担损害赔偿责任。