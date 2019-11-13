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vivo S5发布会明晚举行，蔡徐坤将出席

2019-11-13 14:31:47来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家11月13日消息  今年10月份，蔡徐坤手持vivo新机亮相于《时尚先生fine》的采访视频正式曝光了vivo S5手机，随后vivo官方也宣布了S5的消息，并宣布蔡徐坤将成为新机的代言人。官方昨日表示，vivo S5“美好之夜”新品发布会将于明天在杭州正式举行，届时代言人蔡徐坤将会出席此次发布会。

根据官方的说法，vivo S系列是定位于年轻一代的潮流产品，S系列用年轻人的思维去创造产品，将时尚的设计风格与前沿科技相结合，为年轻人打造专属的潮流旗舰。

爆料信息显示，vivo S5将搭载一枚主频为2.3GHz的处理器，并且采用8GB内存和最高256GB存储空间。

摄像方面，后置四摄造型比较特殊，为“菱形”设计，在下方还有一个摄像头；采用4800万+800万+500万+200万像素组合，前置摄像头为3200万像素。值得一提的是，“5重超质感美颜”是vivo提出的全新美颜概念，应当代表着vivo S5将在自拍美颜功能上有重大的升级。

这款手机具有重力感应器、距离感应器、光线感应器、屏下指纹识别等功能。其他方面，这款新手机的尺寸为157.9×73.92×8.64mm，手机重量为188g。采用6.44英寸AMOLED打孔屏幕，分辨率为1080×2400，电池容量为4010mAh。

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关键词：vivo S5蔡徐坤

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