售价1400元的保护壳，为你的手机添加第二块屏幕

IT之家11月13日消息 最近微软宣布了双屏Android设备Duo，LG最近也发布了双屏智能手机G8X ThinQ。现在，一个名为CastAway的手机保护壳上架Indiegogo众筹，有望为几乎所有Android和iOS智能手机添加类似的功能。

CastAway也可以为你的智能手机添加第二块屏幕，其筹款目标是50,000美元，目前已筹到24,988美元。CastAway有几种不同的颜色和两种尺寸：5.8英寸版本和6.3英寸版本。手机保护壳分为两部分，一个是标准外壳，用户将手机放进去，另一部分则容纳第二个屏幕。屏幕将通过360度磁性铰链物理连接到用户的智能手机，并且他们将通过蓝牙和Wi-Fi进行通信。

该设备的有趣之处在于它将由Chrome OS操作系统提供支持，开发CastAway手机壳的团队声称，从技术上讲，它将是世界上最小的Chromebook，并且还开发了一个名为MultiTask Plus的开源应用程序，该应用程序可保持手机壳和设备之间的连接。该保护壳自带电池，SD卡插槽甚至耳机插孔。CastAway团队成，设备一次充电最多可以使用10个小时。

但需要指出的是，到目前为止，CastAway只有少量的设备草图和很少的技术细节。

该设备只有两种尺寸，但CastAway团队表示，手机外壳应可用于95%的设备，不过没有证据支持这种说法，只是声称设备可以工作并不意味着它们会成功。

如果众筹成功，那么5.8英寸版本的最终零售价为249美元（约合人民币1747元），而6.3英寸版本的最终零售价为269美元（约合人民币1888元），支持者能够分别将以189美元（约合人民币1326元）和199美元（约合人民币1396元）的价格获得他们的设备。如果一切按计划进行，该保护壳应该会在2020年春季发货。