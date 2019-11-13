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微软Windows 10 1909版本将和1903版本共享通用核心组件和补丁更新

2019-11-13 15:47:16来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家11月13日消息 今天是每月的星期二补丁日，微软针对2019 Windows 10更新五月版推送了KB4524570补丁更新，新版本升级到Build 18362.476，带来了一系列的修复和改进等。

今天微软还推送了最新的2019 Windows 10更新十一月版（1909）系统更新，是从Windows 10 1903版本上升级而来。2019 Windows 10更新十一月版将获得相同的累积更新。

Windows 10版本1909是2019年5月更新PC的Service Pack补丁服务包，这意味着两个版本将共享相同的每月更新补丁，但内部版本号会有所不同。

微软在变更日志中解释说Windows 10版本1903和1909共享一组通用的核心组件和相同的文件。因此，Windows 10版本1909的每月更新中包含的改进也将适用于Windows 10版本1903。

2019年11月更新当前作为增强包提供，这是激活“2019年5月更新”中的1909版本功能的“主开关”。

微软表示，它已经知晓此版本中的一个已知问题，该问题会在“开箱即用”体验（OOBE）期间影响PC，在该情况下，你可能无法使用IME创建本地用户。

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关键词：Windows 10微软

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